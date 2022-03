Der schwierigen Lage trotzen

Bürstadt. Von Erfolgen sind der VfR Bürstadt und der SV Fürth in der laufenden Saison in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße vor dem Rückspiel am Sonntag auf dem Sportplatz in Bobstadt nicht eben verwöhnt. Während die Gastgeber aus Bürstadt bisher in der Siegesspalte der Tabelle nur deren drei Erfolgserlebnisse verbuchen konnten, endete für die Gäste am vergangenen Sonntag mit dem spektakulären 5:4-Heimsieg gegen die SG Odin Wald-Michelbach eine Durststrecke von sechs sieglosen Spielen in Folge. In der Tabelle trennen den Vorletzten aus der Sonnenstadt und den Tabellenelften aus dem Odenwald zwar schon satte elf Punkte, doch ganz so klar wie es scheint sind die Verhältnisse vor diesem Spiel nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alaa Alhamo (rechts) und der VfR Bürstadt stehen unter Druck, aber die Südhessen glauben noch an den Klassenerhalt. © Berno Nix

So haben die Schwarz-Weißen aus Bürstadt bisher ein Spiel weniger absolviert und haben sechs Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, während der Fürther Vorsprung auf die Gefahrenzone nur fünf Zähler beträgt. „Die Lage für uns ist schwierig, aber noch ist das rettende Ufer für uns immer noch in Reichweite und wir haben längst noch nicht aufgegeben. Die Einstellung der Jungs ist gut und die Stimmung im Team stimmt“, sagt Andreas Kautzmann, der zusammen mit Kevin Krezdorn aktuell das Spielertrainerduo der stark abstiegsgefährdeten Bürstädter bildet. „Wir wollen jetzt natürlich nach unserem Sieg gegen die SG Odin Wald-Michelbach nachlegen, aber in der Kreisoberliga tut man gut daran keinen Gegner zu unterschätzen, das gilt auch für den VfR Bürstadt“, weiß SVF-Coach Tuncay Dalcicek.

Neue Trainer auf beiden Seiten

Seit dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel in Fürth hat sich dabei auf beiden Seiten das Trainerkarussell gedreht, handelt es sich doch sowohl beim VfR-Gespann Krezdorn/Kautzmann als auch bei Tuncay Dalcicek letztlich um Interimscoaches. Bei den nur mit 14 Zählern ausgestatteten Bürstädtern hat sich das Karussell dabei noch etwas kräftiger gedreht, trat doch zur Winterpause zunächst Spielertrainer Daniel Böck zurück und dessen Nachfolger Martin Göring legte noch vor Beginn der Wiederaufnahme der Punktspiele in diesem Jahr sein Amt ebenfalls nieder. Bei den Fürthern war die Ablösung von Trainer Ludwig Brenner eigentlich erst zum Saisonende geplant – und mit dem ehemaligen Coach von Alemannia Groß-Rohrheim Hamzaljia „Hamza“ Elezovic steht der neue SVF-Trainer ab der Saison 2022/2023 bereits fest.

Aufgrund der Fürther Phase mit nur wenigen Siegen erfolgte nun vor der Partie gegen Wald-Michelbach die vorzeitige Trennung zwischen dem SVF und Brenner. Tuncay Dalcicek, der bisher die zweite Mannschaft der Fürther coachte, übernahm bis zum Saisonende. „Ich kenne viele der Jungs in der ersten Mannschaft, da haben ja auch viele schon bei mir in der Zweiten gespielt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dalcicek hatte vor der Partie gegen die SG Odin gerade einmal eine „halbe Trainingseinheit“, bevor der 5:4-Sieg mit dem Siegtreffer in der 97. Minute zustande kam. „Das war nichts für schwache Nerven“, resümiert Dalcicek.

Ein Resultat fürs Selbstvertrauen würde am Sonntag auch dem VfR guttun, „Wir haben uns weder beim 0:4 gegen den Tabellenführer Tvgg Lorsch noch beim 0:3 beim VfL Birkenau abschießen lassen und haben in beiden Spielen gute Ansätze gezeigt“, hat Kautzmann seinen Optimismus noch nicht verloren.