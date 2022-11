Der Neue ist ein Alter

Bürstadt. Sechs Wochen nach dem Abstieg aus der American-Football-Oberliga Mitte haben die Bürstadt Redskins ihren neuen Head Coach vorgestellt. Mit Thomas Zupon übernimmt ein alter Bekannter das Ruder. Der 54-Jährige, der die Trainer-A-Lizenz besitzt, war schon von Ende 2012 bis Sommer 2015 Cheftrainer bei den Südhessen. Zupons Bindung zu den Bürstädter Footballern reicht aber länger zurück. Der Halbamerikaner startete einst seine Spielerkarriere beim damaligen Erstligisten Mannheim Redskins. Von 1986 bis 1999 war er ausschließlich für die Redskins aktiv. „Da ist schon viel Nostalgie bei mir dabei“, sagte Zupon 2013 im Interview mit dieser Redaktion über sein Engagement als Redskins-Coach.

Als Trainer führte Zupon die Weinheim Longhorns und die Rhein-Neckar Bandits in die Zweite Liga. Zuletzt war er Cheftrainer bei den Gernsheim Gladiators. In Bürstadt folgt er auf Mathias Lahm, der im Juli als Head Coach zurückgetreten war. Die Redskins, die die Oberliga-Saison 2021 auf Platz sieben abgeschlossen hatten, kassierten in diesem Jahr acht Niederlagen in acht Spielen. Auf die Relegation gegen Hanau verzichteten die Bürstädter freiwillig. cpa