Der nächste TTC-Neustart

Groß-Rohrheim. Als letzter Ried-Club steigt der TTC Groß-Rohrheim auf Bezirksebene in die Tischtennis-Saison ein. Am Samstag (17 Uhr, Bürgerhalle) empfängt Groß-Rohrheims erstes Herrenteam den TV Ober-Laudenbach in der Bezirksklasse-Gruppe 1. Die Odenwälder hatten bei ihrem Rundendebüt am Donnerstagabend gegen den TTC Lampertheim IV mit 2:9 verloren.

Nach dem Rückzug aus der Verbandsliga Süd vor einem Jahr handelt es sich für die Groß-Rohrheimer immer noch um einen sportlichen Neubeginn. Den ersten Anlauf hatte der zweite Corona-Lockdown im Herbst 2020 gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Groß-Rohrheimer drei Niederlagen in drei Spielen bezogen.

In diesem Spieljahr soll es besser laufen. „Das Saisonziel bleibt der Klassenerhalt. Mein Wunsch ist die Weiterentwicklung und Etablierung der jungen Spieler“, stellt TTC-Sportwart Thomas Friedrich klar.

Gerade im hinteren Paarkreuz gibt Groß-Rohrheim der Jugend eine Chance: Lucas Guttensohn ist 19 Jahre alt, Niklas Herrmann 17. Neu im Kader ist Johannes Baier, der zuletzt für den TSV Gernsheim an der Platte stand. Auf Tobias Meixner muss der TTC bis auf Weiteres verzichten. Der langjährige Kapitän laboriert seit fast zwei Jahren an einem Golfer-Ellbogen.

Zuversicht überwiegt

Gegen Ober-Laudenbach planen die TTC-Herren mit Anton Riabukhin auf Position eins. Der Ukrainer ist neben Meixner und Rolf Becker der letzte verbliebene Stammspieler aus Verbandsliga-Zeiten. „In normaler Aufstellung ist Ober-Laudenbach ein ernstzunehmender Gegner. Ich glaube aber schon, dass wir dagegenhalten können“, sagt Friedrich.

Hoffnung macht ihm, dass der Sport überhaupt wieder angelaufen ist. „Die Halle war lange geschlossen. Das war eine schwierige Zeit für uns. Aber wir haben zuletzt die Kreiseinzelmeisterschaften im Nachwuchs ausgerichtet und uns gut präsentiert“, ist der Sportwart guter Dinge.

TTC Groß-Rohrheim, Saison 2021/22: Anton Riabukhin, Rolf Becker, Johannes Lüttich, Johannes Baier, Lucas Guttensohn, Niklas Herrmann. cpa