„Der Mann kann einfach alles“

Bürstadt. Warum Norbert Winkler der neue Bergsträßer Träger des DFB-Ehrenamtspreises ist, wird im Gespräch mit dieser Redaktion nach wenigen Sätzen deutlich. „Mir ist das fast schon unangenehm“, sagt das 72-jährige Mitglied des SV DJK Eintracht Bürstadt. Winkler, der für seine Arbeitseinsätze rund um den DJK-Sportplatz geehrt wird, erklärt auch warum: „Ich bin zwar federführend, aber an den Arbeiten sind noch andere Leute beteiligt, die den Preis genauso oder noch mehr verdient hätten.“

Namen will Winkler nur aus einem Grund nicht aufzählen: „Am Ende vergesse ich einen.“ Der gebürtige Bürstädter, seit 1965 Mitglied bei der ein Jahr vorher gegründeten Eintracht, betont: „Wir sind ein Team. Vier bis acht Leute um die 70, die sich dienstags treffen und Arbeiten verrichten.“ Angefangen habe alles vor sechs Jahren, „als ich in Rente gegangen bin“, erinnert sich der gelernte Maschinenschlosser, der später als Industriemeister im Sondermaschinenbau tätig war.

Dem Verein etwas zurückgeben

© SV DJK EIntracht Bürstadt

Uneitel beantwortet Winkler, der seit 1989 mit Frau Ursula in Biblis lebt und bis heute bei den Altherren aktiv ist, auch die Frage, was ihn antreibt. „Ich habe mein Leben lang Fußball bei der Eintracht gespielt und habe nur genommen, weil ich beruflich sehr eingespannt war. Ich habe mir immer gesagt: Wenn ich Zeit habe, gebe ich das zurück“, holt er aus: „Viele Vereinsstrukturen gehen kaputt, weil sich Leute nicht mehr engagieren. Außerdem macht mir die handwerkliche Tätigkeit einfach Spaß.“

Es ist auch diese Einstellung, die Rainer Beckerle in Absprache mit dem Vereinsvorstand bewog, Winkler für das Kreisehrenamt vorzuschlagen. „Norbert hat sich den Preis redlich verdient“, findet der Eintracht-Vorsitzende: „Er steht für Loyalität und Identifikation, ist absolut zuverlässig und eine Bereicherung für das Vereinsleben.“

Winklers handwerklichem Geschick und planerischem Talent ist unter anderem zu verdanken, dass der von einem Sturm im Frühjahr 2020 stark beschädigte Ballfangzaun schnell wieder stand. Auch die Arbeiten an der Pergola liefen unter Winklers Regie. Ein Kabinenprojekt ist in Planung. Winkler stellt zudem Finanzierungspläne auf und berechnet die zu leistenden Arbeitsstunden. „Der Mann kann einfach alles“, meint Bürstadts Geschäftsführerin Silvia Beckerle: „Wir sind froh, dass wir ihn haben. Ohne ihn würde vieles nicht funktionieren.“ Als „Initiatoren, denen nichts zu viel ist“, würdigt Spielertrainer Benjamin Sigmund den Preisträger und das Team dahinter: „Diese stillen Helfer braucht jeder Verein. Sie haben meinen allergrößten Respekt. Auch meine Mannschaft weiß das zu schätzen.“

Markus Nagy ebenfalls geehrt

Winkler ist einer von bundesweit 264 Ehrenamtlichen, die vom DFB prämiert wurden. Auf Kreisebene setzte er sich unter vier Kandidaten durch. „Wir haben uns bei allen angeschaut, was sie speziell in den letzten drei Jahren geleistet haben. Norbert Winkler hat so viel gemacht – das fanden wir herausragend“, erklärt Kreisehrenamtsbeauftragter Jörg Ballweg. Die hessischen Kreissieger werden zu einer Ehrenfeier ins Sporthotel Grünberg eingeladen. Geplant ist auch der Besuch eines Bundesliga-Spiels. Der Bergsträßer Preis für das junge Ehrenamt geht an Markus Nagy. Der 29-jährige Bürstädter engagiert sich im Nachwuchs von Olympia Lorsch und hier vor allem beim Aufbau der Mädchenteams. (Bild: ETB)