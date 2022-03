Der Krieg trifft die 3. Liga

Lampertheim. Punktspiele gegen den TTS Borsum waren für die Tischtennis-Herren des TTC Lampertheim in der 3. Bundesliga Nord zuletzt kein Zuckerschlecken. Im September 2019 konnten die Spargelstädter wegen pandemiebedingter Einreiseprobleme nur mit zwei Stammspielern antreten. Der TTS lehnte damals alle Verlegungstermine ab und feierte einen 5:3-Auswärtssieg, der einen faden Beigeschmack hinterließ. In der Vorrunde holte Lampertheim mit Ach und Krach ein 5:5 bei den Niedersachsen. „Gegen uns ist Borsum immer extrem motiviert. Das sind hart umkämpfte und sehr emotionale Spiele“, sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Emotionaler Appell

Die Vorfreude auf das Rückmatch gegen Borsum am Sonntag (14.15 Uhr, Sedanhalle) hält sich bei van gen Hassend jedoch in Grenzen. Mit dem Auftreten des Gegners hat das jedoch wenig zu tun. Vielmehr lässt der emotionale Appell, den Liga-Mitstreiter VfR Fehlheim kurz nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine veröffentlichte, den 60-Jährigen nicht kalt. „Normalerweise berichten wir hier nur von sportlichen Dingen. Die aktuellen Ereignisse lassen uns davon abweichen. Neben Millionen anderen Menschen in der Ukraine bangen unsere Spieler Olexandr Tuzhylin, Oleksi Sarmatov, Dmytro Yaremchuk und Dmytro Drobov um ihre Landsleute, ihre Familien, ihre Heimat, ihre Freiheit, ihr Leben“, schreibt der Aufsteiger aus Bensheim auf seiner Homepage: „Da gerät der Sport zur irrelevanten Nebensache. Wir hoffen inständig, dass die Kriegshandlungen so schnell wie möglich beendet werden und dass wir die Sportkameraden wohlbehalten wiedersehen werden.“

„Das ist einfach nur schrecklich“, spricht van gen Hassend von einer „Katastrophe“. Noch vor dem TTC empfängt Schlusslicht Fehlheim (4:22 Punkte) am Samstag den Siebten Borsum (8:12). Winter-Neuzugang Tuzhylin und Yaremchuk gehören zum Bundesliga-Team des VfR, Sarmatov kam in der Hinserie auf drei Einsätze in der ersten Mannschaft. „Sie befinden sich alle in der Ukraine. Ihnen geht es nach unserem letzten Stand soweit gut. Wir versuchen, den Kontakt zu halten und sind als Verein bereit, sie aufzunehmen, wobei Männer bis 60 Jahre das Land nicht verlassen dürfen und möglicherweise auch zur Waffe greifen müssen“, schildert VfR-Abteilungsleiter Claudio Schubert die Situation. Schon zum Fehlheimer Doppelspieltag am vergangenen Wochenende (3:6 in Schwarzenbek, 4:6 in Bargteheide) konnte kein Spieler mehr anreisen. „Dass wir ohne unsere ukrainischen Spieler den Klassenerhalt wohl nicht mehr schaffen werden, ist im Moment nur eine Randnotiz“, stellt Schubert klar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sportlich gibt es für Lampertheim (20:8 Punkte) am Sonntag nur ein Motto: gewinnen, egal wie hoch. „Borsum hat in Besetzung auf den Positionen eins bis drei eine richtig gute Truppe beisammen. Die Doppel am Anfang werden ganz wichtig sein“, meint der TTC-Vorsitzende. Mit einem Heimerfolg könnten die Spargelstädter, die nach Borsum noch auf die Top-Teams Buschhausen und Velbert sowie auf Fehlheim treffen, den dritten Tabellenplatz vor dem Vierten Schwarzenbek (18:12 Punkte) festigen - und fast schon fix machen. Nach den neuen hessischen Corona-Anweisungen, die am Freitag in Kraft treten, gilt bereits für das Match gegen Borsum die 3G-Regel.