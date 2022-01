Der Hüne aus Biblis

Biblis. Die Handballer der TG Biblis sind in der A-Liga neben Primus TuS Griesheim II zweifellos die Mannschaft der Stunde. Nach der Auftaktpleite gegen die Pfungstädter Reserve verzeichneten die Schützlinge von Trainer Sascha Schnöller acht Siege in Folge und kletterten in der Tabelle bis auf Platz zwei nach oben. Mit 312 erzielten Toren in neun Ligaspielen stellt die TGB den mit Abstand besten Angriff der Liga. Ganz vorne in der Torschützenliste befindet sich mit 65 Treffern unangefochten Rückraumhühne David Winkler, der gerade seinen „zweiten Frühling“ erlebt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den neunten Erfolg nacheinander fassen die Schnöller-Schützlinge am Samstag (17.30 Uhr) beim Fünften TV Büttelborn II ins Auge. Schnöller weiß um die Schwere der Aufgabe, spricht von „anstehenden heißen Wochen“, schließlich erwartet die TGB danach Griesheim II in eigener Halle. „Büttelborn hat eine erfahrene Mannschaft, die auch 60 Minuten ihren Handball spielt“, sagt Schnöller. fh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2