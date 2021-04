iedrode. Auch bei der FSG Riedrode stehen die ersten Wechsel für die kommende Saison fest. Wie Duro Bozanovic, der Trainer des Fußball-Gruppenligisten, dem „Südhessen Morgen“ mitteilt, werden mit Janis Wiesener und Fitim Hajdaraj zwei Stammspieler die Blau-Schwarz-Gelben verlassen. Der 24-jährige Wiesener, der bei der FSG hauptsächlich als Innenverteidiger zum Einsatz kam, schließt sich nach drei Spielzeiten in Riedrode wieder dem Liga-Rivalen FC 07 Bensheim an.

„Janis will dort wieder mit seinen Freunden aus der A-Jugend spielen. Außerdem kann er unter seinem alten Trainer vielleicht auf einer anderen, offensiveren Position als bei uns spielen“, sagt FSG-Trainer Duro Bozanovic. Über Hajdarajs Rückkehr zum Kreisoberligisten SSG Einhausen nach nur einem Jahr äußert sich Bozanovic überrascht. „Fitim hat bei uns sieben von acht Spielen von Anfang an gespielt“, hätte sich der 40-Jährige gewünscht, den 21-jährigen Mittelfeldmann noch etwas länger an Bord zu behalten.

Die Lücke, die Wiesener hinterlässt, könnte Klaudi Buraku schließen. Der Neuzugang von Kreisoberligist TSV Auerbach gilt als Fachmann für die zentralen Defensivpositionen. Zwischen 2018 und 2020 kam Buraku außerdem auf 46 Gruppenliga-Einsätze und zehn Tore für den Stadt- und Ligakonkurrenten Eintracht Bürstadt.

Keinz-Neffe kommt aus Hamburg

Mit Evan Keinz stößt ein weiterer Defensiv-Allrounder zur FSG. Der 22-Jährige ist der Neffe von Andreas Keinz, der Riedrodes Gruppenliga-Team im Duo mit Bozanovic betreut, und der Sohn des früheren Bergsträßer Torschützenkönigs Thomas Keinz. Fußballerisch ausgebildet wurde Evan Keinz, der in Norddeutschland aufwuchs und aktuell noch in Hamburg lebt, unter anderem in der Jugend des VfB Lübeck. Zuletzt war er für TuS Berne in der Landesliga Hansa (sechste Liga) am Ball. Keinz kann auf der „Sechs“ wie auch als Rechts- oder Innenverteidiger zum Einsatz kommen.

Im Frühherbst will Keinz eine Ausbildung zum Physiotherapeuten in einem Wormser Krankenhaus beginnen. Dazu zieht er im Sommer mit seiner Freundin nach Riedrode. „Er ist ein sehr ehrgeiziger, junger Fußballer und körperlich richtig gut. Er hat schon in der Vergangenheit immer wieder mal bei uns mittrainiert und gute Ansätze gezeigt“, traut Andreas Keinz seinem Neffen den Sprung zu.

„Ich freue mich, dass er runterzieht und bei uns sportlich Fuß fassen will. Außerdem habe ich noch nie einen so schnellen Keinz gesehen“, lacht der einstige Riedroder Standardspezialist.

Weiter große Bedenken

Ein größerer Umbruch, wie er bei der Bürstädter Eintracht bevorstehen könnte (wir haben berichtet), dürfte den Riedrodern derweil erspart bleiben. Laut Spielausschusschef Thorsten Göck will der Großteil der Mannschaft, die bis zur Unterbrechung der nun annullierten Saison im Herbst auf Platz vier stand, der FSG die Treue halten. „Fast alle haben signalisiert, dass sie jeden Weg mitgehen“, berichtet Göck.

Das größte Fragezeichen, das derzeit – nicht nur – über dem Riedroder Waldsportplatz schwebt, betrifft die Trainingssituation. Göck stellt 45-minütige Trainings in Zweiergruppen unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben in Aussicht. „Der Bewegungsdrang kehrt zurück. Keine Lauf-App ersetzt das Ball- oder Passspiel“, betont Göck, der allerdings auch erklärt: „Ich habe große Bedenken, dass wir im Juli mit einer normalen Vorbereitung beginnen können.“ Auch Keinz gibt sich lieber zurückhaltend. „Wir werden Woche für entscheiden, was wir machen. Eigentlich wollen wir doch nur unseren Sport ausüben, aber im Moment macht es wenig Sinn“, meint der 40-Jährige.