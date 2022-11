Den Aufstieg im Visier

Bürstadt. Die Tischtennis-Mädchen 19 des TV Bürstadt haben im Duell mit dem Schlusslicht der Jugend-Hessenliga nichts anbrennen lassen. „Das war der erhoffte Pflichtsieg und eine klare Angelegenheit“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger über den 8:2-Heimsieg der TVB-Talente gegen den TTV Eschborn-Niederhöchstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Doppelauftakt sorgten Sophie Rosenberger/Pia Hördt und Sophie Kirsch/Sophie Wieland für eine 2:0-Führung. In den Einzeln kam TVB-Spitzenspielerin Kirsch auf zwei Erfolge, während Hördt und Wieland eine 4:0-Ausbeute im hinteren Paarkreuz holten. Mit dem ungefährdeten Sieg machte Bürstadt auch in der Tabelle einen Satz nach vorn. Mit 8:8 Punkten steht der TVB-Nachwuchs jetzt vor der M19 des TV Bad Orb (7:9) auf Rang sechs. Im Spessart sind die Bürstädterinnen am Samstag (15 Uhr) zu Gast.

Mit einem Punktgewinn zum Vorrundenabschluss will sich der TVB „eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde erarbeiten“, so Rosenberger. Am Ende soll ein Startplatz in der Bezirksoberliga für die Saison 2023/24 herausspringen. cpa