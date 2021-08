Degenkolb kehrt zurück

Deventer/Oberursel. Radprofi John Degenkolb (Bild) kehrt zum deutschen Team DSM zurück. Wie der Rennstall am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 32-Jährige, der in Oberursel lebt, einen Vertrag bis Ende 2024. Schon zwischen 2012 und 2016 fuhr er für das Team, das damals allerdings noch unter anderen Namen unterwegs war.

Zuletzt trug Degenkolb noch das Trikot des belgischen Rennstalls Lotto Soudal. Seine größten Erfolge feierte er aber zuvor. Der Sieger der Klassiker Paris-Roubaix und Mailand-Sanremo gewann außerdem das Punktetrikot bei der Spanien-Rundfahrt und sammelte insgesamt 36 Erfolge mit dem Team DSM.

„Ich freue mich sehr darauf, wieder in die Kultur des Teams einzutauchen, mich in den Sprintzug und die Klassiker-Fraktion zu integrieren und Teil der Gruppe zu sein, die bei Grand Tours auf Etappenjagd geht“, sagte Degenkolb über seine Rückkehr zur Saison 2022. „Persönlich habe ich auch das Ziel, in die Rolle des Roadcaptains hineinzuwachsen und das Team ist der perfekte Ort, um dies zu tun.“ dpa (Bild: dpa)