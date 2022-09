Debakel zum Debüt

Biblis. So hatte sich Armin Schulz, der neue Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten FSG Biblis/Gernsheim, sein Pflichtspieldebüt nicht vorgestellt. In eigener Halle unterlag er mit seinem Team der SKG Roßdorf und das beim 12:22 (7:14) schmerzhaft deutlich. „Wenn wir mit drei, vier Toren verlieren, dann ist das alles okay. Aber so eine deutliche Niederlage tut weh“, gab Schulz zu.

Dünner Kader

Für ihn ist durch die konsequente Spielweise die SKG Roßdorf fortan Titelfavorit. „Sie haben uns keine Chance gelassen. Allerdings kam auch hinzu, dass wir nur einen dünnen Kader beisammen hatten“, musste er mit zwei Auswechselspielerinnen zurechtkommen, während Roßdorf mit voller Bank angereist war.

Und bei den Gurkenstädterinnen feierten auch gleich zur Saisonpremiere wieder zwei Spielerinnen ihr Comeback, die eigentlich nur noch „zur Not“ mitspielen wollten: Lisa Götz und Torhüterin Monika Kusicka. „Und beide haben ihre Sache wirklich sehr gut gemacht. Wir können froh sein, dass wir sie dabei hatten“, so Armin Schulz.

Bis zum 3:4 (13.) hielt Biblis/Gernsheim noch mit, geriet dann mit 5:8 (18.) und schließlich vom 7:9 (21.) bis zur Pause mit 7:14 ins Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel legte Roßdorf gleich nach, erhöhte auf 18:8 (39.) und sorgte damit für die frühe Entscheidung in einem einseitigen Spiel.

„Jetzt gilt es, meine Mannschaft wieder aufzubauen. Wir können mehr und es war natürlich unglücklich, gleich zum Start zum einen so viele Ausfälle zu haben und zum anderen gleich gegen so einen starken Gegner ran zu müssen“, richtete Schulz seinen Blick nach der Niederlage nach vorne.

Am kommenden Sonntag geht es zum TV Büttelborn. „Auch eine schwere Aufgabe, aber Büttelborn ist auf keinen Fall so stark wie die SKG Roßdorf“, ist der FSG-Trainer überzeugt.

FSG-Tore: Julia Schiefer (4/3), Lisa Götz (3/3), Jasmin Baschnagel (2), Miriam Schmitzer, Laura Schmidt, Jana Henninger (je 1). me