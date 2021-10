„Das Spiel wird brutal schwer“

Ried. Beim Fußball-Kreisoberligisten AS Azzurri Lampertheim hörte man die Steine, die Trainer Martin Göring am vergangenen Sonntag vom Herz fielen, regelrecht plumpsen. Nach dem 3:2-Heimerfolg über die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach ist der Abwärtstrend der Associazione Sportiva bei drei Niederlagen und nur einem Unentschieden aus vier Begegnungen erst einmal gestoppt.

Aber erneut meint es der Spielplan nicht gerade gut für den Aufsteiger von 2020, der sich nun bei der TSV Auerbach beweisen muss. Die ritt zwar bislang noch nicht fehlerfrei durch den Kreisoberliga-Parcours, doch der 2:0-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag bei der SSG Einhausen hat unter Beweis gestellt, dass es die Elf von Giulano Tondo mit allen Spitzenteams der Liga aufnehmen kann. „Das Spiel in Auerbach wird brutal schwer werden, da der Gegner über eine sehr gute Mannschaft verfügt. Wir müssen in der Defensive kompakt stehen und nach vorne immer wieder Entlastungsangriffe zu fahren. Ich hoffe, dass meine Mannschaft mit dem Heimsieg über Eintracht Wald-Michelbach II Selbstvertrauen getankt hat“, sieht Lampertheims Trainer Martin Göring seine Elf im Bensheimer Weiherhausstadion gefordert.

Nach dem knappen Heimerfolg stellt sich den Azzurri mit Trainer Martin Göring mit Auerbach die nächste hohe Hürde in den Weg. © Nix

Göring ist auch deswegen nicht gerade wohl ums Herz, weil gleich sechs seiner Spieler fraglich sind. So werden Daniel Windecker, Semih Yücel, Akeem Ojeaga, Hüsseyin Ulutas, Timo Winkler und Leon Holzinger aus unterschiedlichen Gründen nicht mitspielen können.

Auch der FC Alemannia Groß-Rohrheim holte am vergangenen Sonntag mit dem knappen und vielleicht auch etwas glücklichen 1:0-Auswärtserfolg beim SV Unter-Flockenbach II wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Deswegen darf der Elf von Trainer Georg Eckhardt auch im Derby gegen die SSG Einhausen etwas zugetraut werden.

Auch wenn der VfR Bürstadt am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen die SSV Reichenbach eine ordentliche Begegnung zeigte, bleibt ihm in der Auswärtsbegegnung bei der Spielvereinigung Fürth nur die Außenseiterrolle. Die Fürther verlangten am vergangenen Sonntag Tabellenführer Olympia Lorsch trotz ihrer 2:3-Auswärtsniederlage alles ab und haben weiterhin das Potenzial, am Ende selbst die Meisterschaft zu erringen.

Seit Sommer 2018 werden die Grün-Weißen von Ludwig Brenner trainierte. Der bestritt in der Saison 1984/85 25 Spiele für den VfR in der eingleisigen 2. Liga, darunter auch das glorreiche 7:2 am 8. September 1984 gegen den MSV Duisburg. Seine Vereinsmitgliedschaft hat Brenner, der dem VfR seit Ende der 1960er angehört, weiterhin beibehalten.

Mehr Alternativen beim TVL

Nach der 0:4-Auswärtsniederlage bei der SG Odin Wald-Michelbach sinnt der TV Lampertheim im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SV Unter-Flockenbach auf Wiedergutmachung. „Ich bin mir sicher, dass das etwas werden könnte, denn im Vergleich zum Wald-Michelbach-Spiel tun sich sehr viele personelle Alternativen auf. Die Mannschaft stellt sich nicht mehr von alleine“, übt sich TVL-Pressesprecher Frank Willhardt vor der richtungsweisenden Begegnung in Zuversicht. hias