Ried. Eine Woche nach dem Saisonabbruch auf Hessenebene zieht der Deutsche Tischtennis-Bund nach – und sagt die Runde von der 2. Bundesliga bis zur Oberliga ab. Damit beendet der DTTB eine Posse, die das Image der deutschen Tischtennis-Szene zu beschädigen drohte.

AdUnit urban-intext1

Von der Solidarität, die im Sommer in den Bundesspielklassen beschworen worden war, war zuletzt nur noch wenig übrig. Sportliche Underdogs, die alle Terminvorschläge ihrer Gegner für Spielverlegungen ablehnten; der klägliche Versuch des DTTB, die ersten drei (!) Ligen gemäß einer fragwürdigen DOSB-Empfehlung als Profisport auszulegen; sämtliche Überlegungen, trotz der Pandemie zu einer irgendwie bewertbaren Tabelle zu kommen: Während der Tischtennis-Saison 2020/21 kam nicht nur der Sport zu kurz, auch Sportlichkeit und Vernunft schienen zeitweise außer Kraft gesetzt.

Immerhin Planungssicherheit

Immerhin: Clubs wie Drittligist TTC Lampertheim haben jetzt Planungssicherheit. Andere Sportverbände lassen ihre Vereine noch länger auf heißen Kohlen sitzen. Erst kürzlich etwa hat Hessens Fußballverband eine „digitale Sprechstunde zum Themenkomplex Spielbetrieb der Senioren“ angekündigt – für den 10. März.

Der HFV will die Amateursaison bis Mitte Juni so weit wie möglich fortführen, die Umstellung auf eine Halbserie ist eine Option. Dabei ist schon jetzt klar: Dieser Plan wird mehr als nur auf Kante genäht sein. Selbst wenn der Lockdown am 7. März enden sollte, müsste der Trainingseinstieg zügig erfolgen. Außerdem dürfte es im Grunde genommen keine weiteren Unterbrechungen geben.

Ein grundsätzlicher Irrtum

AdUnit urban-intext2

Man schulde den Vereinen die Durchführung einer Runde, argumentierte der HFV im Januar. Allerdings scheinen einige Sportverbände zurzeit eher einem grundsätzlichen Irrtum zu unterliegen. Denn der Wunsch der Basis, dem Lieblingssport überhaupt mal wieder nachzugehen, ist nicht gleichzusetzen mit dem Anspruch, gleich wieder Wettkämpfe zu bestreiten.

Die Rückkehr in einen verantwortbaren Trainingsbetrieb, die Aussicht auf Bewegung, die Vorfreude darauf, bald wieder das Sportgelände zu betreten und ein Bierchen mit den Kameraden zu trinken: All das ist den Amateuren wichtiger als eine auf Teufel-komm-raus durchgedrückte Einfachrunde, die dann noch über Auf- und Abstieg entscheiden soll. Von den wachsenden Existenzsorgen vieler Vereine sowie den Bedenken von Familien und Arbeitgebern ganz zu schweigen. Im Kreis Bergstraße besteht jedenfalls kaum jemand auf eine Fortsetzung.

In kleinen Schritten denken

AdUnit urban-intext3

Dass solche Gedankenspiele bei den Corona-Beschlüssen der Politik oft keine Rolle spielen (können?), prangern viele Menschen an. Die Verbände täten deshalb gut daran, nach vier vereinssportfreien Monaten in kleinen Schritten zu denken – und auf den Online-Konferenzen mit den Kreisvertretungen andere Punkte voranzustellen als das Okay der Basis für einen möglichen Re-Start.