Da Costas blaues Blut

Darmstadt. Dass es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Hessenderby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 kommt, freut Elton da Costa besonders. „Für die Fans in Hessen ist das doch überragend, so ein Derby zu erleben“, sagte der Trainer des 1. FCA Darmstadt am Rande des Gastspiels bei Eintracht Bürstadt, das der Gruppenliga-Spitzenreiter mit 7:0 für sich entschied.

Bürstadt - Riedrode,MRS, FSG Riedrode - FCA Darmstadt (blau) vl. Trainer Elton da Costa Junior 10.10.2021 / Foto: Berno Nix © Berno Nix

Was viele nicht wissen: Da Costa, der Darmstadt 2014 in die 2. Bundesliga schoss, trug einst auch das Trikot der Eintracht – wenn auch nur kurz. „Als ich nach Deutschland kam, habe ich auch zwei Wochen lang mit der ersten Mannschaft von Eintracht Frankfurt trainiert. Ich habe sogar ein Freundschaftsspiel für die Eintracht gegen den KSC gemacht“, verriet der Brasilianer 2019 im Gespräch mit dieser Redaktion: „Das ist aber nicht gut ausgegangen, auch für mich nicht. Aber ich war jung, da war viel Angst und Aufregung dabei.“

Stattdessen wechselte da Costa 1998 zum FSV Frankfurt. Von 2000 bis 2003 spielte er erstmals für die Lilien. Nach zwei Saisons bei Kickers Offenbach kehrte er 2012 ans Böllenfalltor zurück. Er gehörte zu jener Mannschaft, die 2013 nur wegen des Offenbacher Lizenzentzugs in der 3. Liga blieb – und ein Jahr später zum Durchmarsch in die Bundesliga ansetzte.

Heute kann da Costa als Musterbeispiel für die Integration südamerikanischer Fußballer in Deutschland herhalten. „Ich bin Hesse durch und durch. Meine Anfangszeit in Deutschland spielte sich in Hessen ab, seit 2010 lebe ich wieder hier. Mehr Hesse geht nicht“, meinte der 42-Jährige, der im Derby den Lilien die Daumen drücken wird: „Durch meine Adern läuft blaues Blut.“ cpa