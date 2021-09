Corona-Fall in Zotzenbach

Ried. Ein positiver Corona-Test bei Schlusslicht FSV Eintracht Zotzenbach II hatte am Samstagabend die Absage des Kellerduells zwischen Zotzenbach und dem Vorletzten FV Biblis II zur Folge. Während die noch punktlose Bibliser Reserve am vierten Spieltag der Fußball-C-Liga somit gar nicht erst die Chance auf Zählbares bekam, ließ Eintracht Bürstadt II bei der 2:3 (0:2)-Heimniederlage gegen den SV Schwanheim am Sonntag viele gute Möglichkeiten liegen.

Et. Bürstadt II – Schwanheim 2:3

Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage: Nach vier Partien sucht die Eintracht-Reserve noch nach der nötigen Konstanz. „Schwanheim hat sich in die eigene Hälfte zurückgezogen, die Räume eng gemacht und lange Bälle gespielt. Wir haben dagegen einige Chancen versiebt“, fand Bürstadts Spielertrainer Michael Wahlig, dass sich die Gäste „taktisch clever angestellt“ haben.

Clever vor allem, weil die Methode fruchtete. Nach Toren von Julian Wittke (39.) und Patrick Bolonga (45.) lag der SVS zur Pause 2:0 vorn. Auf das 1:2 durch Güven Utlu (56.) antwortete Schwanheim mit dem Konter zum 1:3 durch Thomas Pisarski (57.). Davon erholte sich Bürstadts „Zweite“ nicht mehr. Eintracht-Torwart Christian Steiner parierte einen Bolonga-Strafstoß (70.), Daniel Patti verkürzte in Minute 90 auf 2:3. cpa