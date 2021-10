Comeback bei „bestem Laufwetter“

Lampertheim. Seit Anfang Juni lautete für Sabine Gärtner die Frage nicht mehr, ob der Lampertheimer Spargellauf 2021 sein Comeback feiern kann – sondern wann. „Wir sind bei der Planung vom Worst Case ausgegangen und haben danach unser Hygienekonzept erarbeitet. Aber nach den ersten vorsichtigen Planungen im Frühjahr war für uns im Juni klar: Wenn nicht noch etwas völlig Unvorhergesehenes passiert, findet der Spargellauf statt“, sagt die Vorsitzende des TV Lampertheim.

Am Samstag geht der EWR-Spargellauf in seine 32. Ausgabe – Gärtners Vorfreude könnte kaum größer sein. „Wir haben um die 800 Anmeldungen, und es werden noch einige Nachmeldungen kommen“, weiß Gärtner, die für die Organisation des Rennens in der Spargelstadt zuständig ist, aus jahrelanger Erfahrung. „Mit Sonne und 17 Grad ist bestes Läuferwetter gemeldet. Außerdem sinken die Inzidenzzahlen. Viele fragen zurzeit nach, ob man sich vor Ort noch anmelden kann. Ja, das wird möglich sein“, erklärt sie.

Das Online-Portal zum Spargellauf, bei dem es sich um einen DLV-Straßenlauf und zugleich um einen Breitensportlauf handelt, war von Anfang August bis Freitagmittag freigeschaltet. Das Gros an Anmeldungen ging in den vergangenen zwei Wochen ein. Allein in diesem Zeitraum stieg die Teilnehmerzahl von 300 auf knapp 800 an.

„Das ist absolut normal“, meint Gärtner. Am Samstag dürfte es somit auf eine vierstellige Starterzahl hinauslaufen. „Normalerweise bewegen wir uns hier zwischen 1200 und 1500 Teilnehmern. Wenn man aber zum Beispiel sieht, dass beim Berlin-Marathon im September nur 25 000 statt zuvor knapp 45 000 Sportler am Start waren, können wir schon zufrieden sein“, zieht die TVL-Vorsitzende eine positive Zwischenbilanz. Viel lag Gärtner daran, ein geeignetes Datum zu finden. „Wir sind bewusst von der bisherigen Terminierung für Ende Mai, Anfang Juni weggekommen, um mit einer größeren Sicherheit planen zu können. Aber wir wollten auch ein Zeitfenster anbieten, in dem es sonst keine Laufveranstaltungen in der Umgebung gibt“, betont die Organisatorin.

3G-Regel greift

Neben dem Termin ist das umfassende Hygienekonzept die wohl wichtigste Neuerung beim Spargellauf, der im vergangenen Jahr wegen der Covid-19-Pandemie ausfiel. Vor Ort wird die 3G-Regel gelten. „Das komplette Areal wird abgesperrt, es wird zwei Kontrollstellen geben. Wir haben auch ein Testzentrum organisiert“, berichtet Gärtner – und merkt an: „Wir wollen den Läufern etwas Normalität und überhaupt die Möglichkeit bieten, eine Laufveranstaltung in diesem Jahr wahrzunehmen.“ Aber auch der TV Lampertheim brauche die Veranstaltung, stellt die Vorsitzende klar: „Keine Frage. 2020 sind alle Großveranstaltungen des TV ausgefallen – und der Spargellauf ist unsere größte.“ Zwischen Bauhof, Ordnungsamt, Deutschem Roten Kreuz, Freiwilliger Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und „Freiwilligen aus vielen Abteilungen“ (Gärtner) werden knapp 250 Helfer in Lampertheim anpacken.

Rein sportlich dürfte arrivierten Spargellauf-Startern noch vieles bekannt vorkommen. „Die Strecke ist identisch geblieben“, sagt Gärtner. Mit einem 90-prozentigem Asphaltanteil, einem ebenen Belag im Wald und nur wenigen Brücken gehört der Halbmarathon-Parcours nach wie vor zu den schnellsten seiner Art. Die Fünf- und die Zehn-Kilometer-Strecke verlaufen sogar zu 100 Prozent auf Asphalt.

Den Anfang macht der Bambini-Lauf um 14 Uhr (ca. 900 m, Meldegebühr 3 Euro). Um 14.20 Uhr erfolgt der Startschuss zum Schülerlauf (1800 Meter, 6 Euro). Um 15 Uhr beginnt der 5-km-Lauf (11 Euro). Der Halbmarathon (25 Euro) und die Halbmarathon-Staffel (60 Euro) starten um 16 Uhr. Das 10-km-Rennen beginnt um 17 Uhr (15 Euro). Nachmeldungen (plus 3 Euro) sind bis zu einer Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Mehr Informationen unter www.spargellauf.de.