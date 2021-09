Chancenlos beim Spitzenreiter

Ried. Der Gruppenliga-Sechser des TC Biblis musste am Sonntag im Kampf um den Aufstieg eine deutliche Niederlage einstecken. Im Spitzenduell unterlagen die Gurkenstädterinnen gegen Primus BW Wiesbaden glatt mit 0:9. Für die zweite Garnitur der Bibliser lief es dagegen deutlich besser, der Bezirksoberliga-Vierer siegte bei BG Dieburg II souverän mit 5:1. In der Bezirksliga hat das Damen-Sextett der TG Bobstadt einen großen Schritt zur Meisterschaft gemacht. Durch den 7:2-Sieg beim TAV Eppertshausen führen die Bobstädterinnen weiter die Tabelle an.

TC Biblis – BW Wiesbaden 0:9

„Das war mit Abstand der schwerste Gegner in diesem Jahr. Die waren extrem stark“, berichtete TCB-Kapitänin Ann-Kathrin Thoma nach der höchsten Niederlage der letzten Jahre. Die Mannschaftsführerin war allerdings beruflich eingespannt und konnte deshalb nicht selbst auf dem Platz stehen. Thoma: „Geändert hätte das aber auch nicht viel. Wiesbaden war einfach zu stark. Jetzt freuen wir uns auf die noch ausstehenden beiden Spiele. Der Aufstieg war bei uns ohnehin kein großes Thema.“

BG Dieburg II – TC Biblis II 1:5

Die Bibliser Tennisdamen (hinten v.l.): Michelle Fetsch, Fabienne Jost, Ann-Kathrin Thoma. Vorne (v.l.): Paula Rauch, Noelle Volk und Celine Jobst. © TGB

Durch den Auswärtssieg gegen die zweite Garnitur der Dieburger ist das Bezirksoberliga-Team des TC Biblis auf den dritten Tabellenplatz geklettert. Den Grundstein für den souveränen Sieg legten die Bibliserinnen bereits in den Einzeln. Alle vier Spiele gingen an den TCB, auch wenn sich Johanna Thoma und Martina Beirich gehörig strecken mussten und ihre Spiele erst im Champions-Tiebreak durchbrachten.

2000 Darmst. II – TC Bürstadt 2:4

Durch den Auswärtssieg in Darmstadt kann der Damenvierer des TC Bürstadt weiterhin von der Meisterschaft träumen. In den Einzeln gewannen Nadja Rhein und Svenja Halkenhäuser. Sarah Faller hatte auf der dritten Position Pech und musste ihr Einzel nach einem knappen 9:11 im Champions-Tiebreak abgeben. In den Doppeln sicherten sich die Bürstädterinnen dann den Auswärtssieg sowohl Alicia Klenk und Nadja Rhein, wie auch Svenja Halkenhäuser mit Sarah Faller siegten souverän in je zwei Sätzen.

TAV Eppertsh. – TG Bobstadt 2:7

„Wir konnten aus Eppertshausen den nächsten Sieg mit nach Hause nehmen“, freute sich TGB-Kapitänin Alexandra Landgraf. Dadurch haben die Bobstädterinnen die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt und steuern dem Aufstieg entgegen. In den Einzeln gewannen Lorraine Brenner, Fabienne Hüter, Alexandra Landgraf und Julia Klug. Anschließend gingen alle drei Doppelspiele an die Bobstädterinnen.

TC Lampertheim – G.-Bieberau 2:4

Der Bezirksliga-Vierer des TC Lampertheim musste gegen den TC 75 Bieberau die zweite Saisonniederlage einstecken. In den Einzeln brachte lediglich Franziska Seelinger ihr Spiel durch, in den Doppeln siegte Sarah Engelhardt mit Franziska Seelinger, die Gesamtniederlage konnten sie aber nicht mehr abwenden. rago