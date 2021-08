Champagner für Dienst in Spa

Spa. Für Marvin Dienst stand sofort fest: „Das war das geilste 24-Stunden-Rennen des Planeten.“ Angesichts der großen Erfahrung im Langstreckensport hat die Einschätzung des Lampertheimers durchaus Gewicht. Der Grund für die Euphorie ist verständlich: Der 24-jährige Vize-Weltmeister von 2019 wurde auf der „Ardennen-Achterbahn“ in der Silver-Cup-Wertung Zweiter und feierte mit Champagner auf dem Podium. In der Gesamtwertung sprang ein sehr starker 13. Platz heraus. Angesichts der namhaften Konkurrenz ein Top-Ergebnis.

„Mit diesen Platzierungen muss ich mich, müssen wir uns als Team nicht verstecken“, meinte der Mercedes-Pilot des Toksport-WRT-Rennstalls. Zumal der Start des Klassikers nicht nach Wunsch verlief. Da einer seiner Fahrerkollegen aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten konnte, musste Ersatzfahrer Axcil Ramar Jefferies ran. Der hatte aber das Qualifying nicht absolviert. Dafür wurde das Team von Startplatz 28 auf Rang 58 zurückgestuft und begann die Jagd über den Grand-Prix-Kurs aus der Boxengasse.

„Trotzdem lief es ganz gut, auch wenn wir gegen Ende noch einmal Pech hatten. Kurz nach dem Reifenwechsel auf Slicks sind wir quasi weggeschwommen, weil es so stark geregnet hat. Zum Glück ist das auch allen anderen passiert, so dass wir die Lücke wieder schließen konnten“, berichtete Dienst. Der Erfolg in Spa ist für den Lampertheimer wichtig, da die Platzierung in der Endurance-Serie der GT World Challenge Europe aufgrund der Renndistanz doppelt gewertet wird. „Ich habe in dieser Langstreckenserie nicht viele Läufe, um mich zu zeigen. Deshalb war es sehr wichtig, hier gut abzuliefern.“ Weiter geht es für den Lampertheimer Anfang September mit dem Rennen auf dem Nürburgring, wenn sich die Situation in der Hochwasserregion bis dahin zumindest etwas normalisiert hat.

In Spa vorzeitig ausgeschieden ist hingegen der Hemsbacher Nico Bastian. „Ein kleiner Fehler und ein Kontakt haben leider uns Auto und unsere Träume zerstört“, fasste es der 31-jährige Mercedes-Pilot zusammen.

Eine durchwachsene Bilanz zog Jens Klingmann. Der BMW-Werkspilot aus Leimen belegte den 35. Gesamtplatz und wurde in der ProAm-Klasse Elfter mit seinem Team: „ Unter dem Strich ist es nicht das, was wir erwartet und erhofft haben.“ Der 31-Jährige saß in der Startphase am Steuer des M6 GT3 und führte in seiner Klasse. „Das Genick gebrochen haben uns zwei Aufhängungsschäden aufgrund der starken Belastungen“, war für den Gesamtzweiten von 2018 danach nicht mehr drin.