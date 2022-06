C-Liga startet mit 17 Teams

Ried. Nach dem finalen Fußball-Spieltag in Südhessen und dem Meldeschluss steht fest: In Kreisober-, A-und B-Liga Bergstraße gehen in der Spielzeit 2022/23 jeweils 15 Mannschaften an den Start. Das teilte Kreisfußballwart Reiner Held (Bürstadt)mit. Eine besondere Situation gibt es in der C-Liga. Türkspor Wald-Michelbach, das in der Winterpause vom Spielbetrieb der B-Liga zurückzog, wird in der neuen Runde wegen akutem Spielermangel keine Mannschaft melden. Um aber die gewünschte Klassenstärke von 16 Mannschaften zu erreichen, werden der Spielordnung entsprechend zwei Mannschaften aus der C-/D-Liga-Relegation die Liga auffüllen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit nicht genug: Da der VfB und Olympia Lampertheim ihre Spielgemeinschaft zum Saisonende aufgelöst haben und der VfR sich 2020 aus der A-Liga zurückgezogen hatte, wird er nun satzungskonform in die C-Liga eingruppiert. Demnach beginnt die C-Liga die Runde mit 17 Mannschaften. all