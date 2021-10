Bürstädter Reserve rettet 1:1

Ried. Die Erfolgsserie der zweiten Mannschaft von Eintracht Bürstadt in der Fußball-C-Liga ist vorerst gestoppt. Im Heimspiel gegen den FC Ober-Abtsteinach II kam Bürstadts Gruppenliga-Reserve am Sonntag zu einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Der FV Biblis II ging am achten Spieltag mit 0:6 (0:2) bei der SG Gronau unter.

Et. Bürstadt II – Ober-Abt. II 1:1

Deniz Reiter verhinderte mit dem 1:1 in der 81. Minute die erste Niederlage der Eintracht-Reserve nach zuletzt drei Siegen am Stück. Mit 16 Punkten gehören die Bürstädter allerdings weiter zu den ärgsten Verfolgern der SG Hammelbach/Scharbach. Die Odenwälder (24 Punkte) ziehen nach einem 8:1-Torfestival gegen den TSV Elmshausen weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze.

Das 1:0 für Ober-Abtsteinach II erzielte Robin Beckenbach (41.). „In der ersten Halbzeit hatten wir zu wenige Ideen und zu wenig Bewegung in unserem Spiel. In der zweiten Hälfte haben wir viel versucht, sind aber nicht richtig in die Box gekommen. Der Gegner hat es hinten clever gemacht“, erklärte Bürstadts Spielertrainer Michael Wahlig hinterher. Völlig unglücklich mit der Vorstellung seiner Elf war der 43-Jährige jedoch nicht. „Solche Spiele haben wir früher auch schon mal verloren. Deshalb können wir nach der zweiten Halbzeit mit dem Punkt zufrieden sein“, sagte Wahlig.

Gronau – Biblis II 6:0

„Die Niederlage ist verdient, aber viel zu hoch“, meinte FVB-II-Spielertrainer Sven Sauer. Allein drei Gegentore fing sich Biblis’ Zweite in den Schlussminuten. Damit rutschte die Sauer-Elf (drei Punkte) auf den vorletzten Platz ab. Die FSG Bensheim gewann das Kellerduell gegen das punktlose Schlusslicht Zotzenbach II mit 6:3. Somit steht die FSG, die vor einer Woche mit 0:1 in Biblis verlor und am Dienstag ein 0:0 gegen Italia Bensheim holte, jetzt bei vier Zählern. cpa

