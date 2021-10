Bürstädter Pflichtsieg

Bürstadt. Auf der weitesten Auswärtsfahrt seiner Saison hat das Mädchen-18-Team des TV Bürstadt die nächsten zwei Punkte in der Jugend-Hessenliga eingesammelt. Mit 6:3 gewann Bürstadts Tischtennis-Nachwuchs beim SC Niestetal. Damit sortieren sich die jungen Bürstädterinnen vor den Herbstferien in der oberen Tabellenhälfte ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind als Favorit dahingefahren, am Ende wurde es doch ziemlich knapp. Aber so ein Spiel musst du erst einmal gewinnen – gerade, wenn du vorher die weite Fahrt nach Nordhessen zurücklegen musst“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger über den zweiten Sieg im dritten Ligamatch, der eine starke Reaktion war: Nach dem 6:4-Auftakterfolg in Heuchelheim hatte es zuletzt ein 0:6 zu Hause gegen Bruchköbel gegeben.

In Niestetal (Landkreis Kassel) sorgten die Doppel Sophie Kirsch/Sophie Rosenberger und Sophie Wieland/Isabell Volk für eine 2:0-Führung. Danach gewannen Kirsch auf Position eins und Wieland auf Position drei ihre Einzel. Niestetal kam kurzzeitig auf 2:3 heran. Für Sophie Rosenberger und Wieland ging es anschließend direkt nach Pfungstadt. Dort half das Duo in der dritten Bürstädter Damenmannschaft aus. „Sie haben es von sich aus angeboten“, freute sich Vater Rosenberger über so viel Einsatz. Für die Mädchen 18 geht es am 31. Oktober mit einem Heimspiel gegen die SG Sossenheim (4:0 Punkte) weiter. cpa