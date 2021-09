Bürstädter geben sich kämpferisch

Ried. Aufgrund der großen Gruppe von neun Viererteams wird das Saisonfinale in der Tennis-Bezirksoberliga erst an diesem Sonntag (9 Uhr) ausgetragen. Dabei kommt es zum Riedderby zwischen dem TC Lampertheim und dem TC Bürstadt.

Während dem Lampertheimern der Klassenerhalt bereits seit dem vergangenen Spieltag nicht mehr zu nehmen ist, müssen die Bürstädter noch zittern. Nach einem Sieg, drei Unentschieden und drei Niederlagen steht der TCB-Vierer um Mannschaftsführer Krystof Benes derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz.

Möglicherweise würde bereits ein Remis zum Verbleib in der Bezirksoberliga reichen, aber auf Rechenspiele will sich Benes im Vorfeld nicht einlassen: „Um sicher zu sein, brauchen wir einen Sieg. Ich sehe die Lampertheimer in etwa auf unserem Niveau, da wird die Tagesform und auch etwas das Glück eine entscheidende Rolle spielen“, ist der Kapitän überzeugt. „Wir sind als Mannschaft jedenfalls hochmotiviert und werden unser Bestes geben. Unsere Chancen sind gut, wir werden abwarten, was passiert“, so Benes. rago