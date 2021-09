Bürstadts Talente greifen doppelt an

Bürstadt. Der Tischtennis-Nachwuchs des TV Bürstadt und die Hessenliga: eine Liaison, die zuletzt wunderbar passte. In der Saison 2014/15 wurde Bürstadts weibliche Jugend hessischer Vizemeister und sicherte sich so einen Platz in der Damen-Bezirksoberliga. Von dort aus marschierten die TVB-Talente in die Damen-Hessenliga durch. Dort hält sich das Team um Laura Rosenberger und Fabienne Zorn bis heute.

Auch bei der männlichen Jugend gab es Erfolge. In der Spielzeit 2013/14 wurde Bürstadt Dritter in Hessens höchster Nachwuchsklasse. Im März 2020 lagen die Jungen 18 des TVB bei Rundenabbruch ebenfalls auf Platz drei. Jetzt greift Bürstadts Jugend doppelt an. In der Jungen-18-Hessenliga treten Julian Müller, Laurin Morweiser, Patrick Moodt und Thomas Wieland an. Am Sonntag (11 Uhr) kommt die TG Langenselbold. In der Mädchen-18-Hessenliga wollen Sophie Kirsch, Sophie Rosenberger, Sophie Wieland und Isabel Volk für Furore sorgen. Am Samstag (18 Uhr) geht es zu den TSF Heuchelheim. cpa