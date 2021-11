Bürstadts J18 wieder vollzählig

Bürstadt. Zwei Wochen nach der bitteren 4:6-Niederlage beim TTC Wißmar blickt das Jungen-18-Team des TV Bürstadt in der Nachwuchs-Hessenliga nach vorn. Am Samstag (17 Uhr) empfängt der Tabellenvierte (4:2 Punkte) Schlusslicht TSG Sulzbach (1:7). „In dieser Klasse gibt es keine schlechten Mannschaften – und Sulzbach hat ein paar Mal mit Ersatz gespielt. Da gilt es erst mal zu punkten“, warnt Bürstadts Tischtennis-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Apropos Ersatz: Laurin Morweiser, der gegen Wißmar krankheitsbedingt ausfiel, ist wieder fit. Gleiches gilt für Julian Müller, der am vergangenen Wochenende kränkelte.

Bürstadts Hessenliga-Mädchen 18, die 4:4 Punkte vorweisen, empfangen am Sonntag (13 Uhr) den TV Gedern. Das Team aus dem Wetteraukreis steht mit 6:0 Punkten hervorragend da, hatte bis jetzt jedoch eher leichtere Auftaktgegner. „Das ist ein schwieriges Spiel. Wenn Gedern aber weiter ohne seine Nummer eins antritt, haben wir eine Chance“, glaubt Rosenberger. cpa