Bürstadts Damen bleiben oben dran

Bürstadt. Das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt hat in der Verbandsliga Süd das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 6:3-Erfolg beim TSV Nieder-Ramstadt festigte der Hessenliga-Absteiger vorübergehend Tabellenplatz zwei. „Nieder-Ramstadt hat in Bestbesetzung gespielt. Umso erfreulicher war es, dass wir das Spiel gewonnen haben“, zeigte sich Bürstadts Abteilungsleiter positiv überrascht.

Im Verfolgerduell ging es lange eng zu. Im Doppel sicherten Laura Rosenberger/Fabienne Zorn den TVB-Damen den ersten Punkt. Nach dem ersten Einzeldurchgang stand es 3:3. Spitzenspielerin Rosenberger holte einen glatten 3:0-Erfolg, Maya Schäfer auf Position vier war in vier Sätzen durch. Durchgang zwei ging komplett an Bürstadt: Rosenberger (3:0), Zorn (3:1) und Laura Wunder (3:0) machten den vierten Sieg in Folge perfekt. Nur der nicht aufstiegsberechtigte TTC Langen V (30:4 Punkte) steht in der Tabelle vor den Bürstädterinnen, die 23:11 Zähler vorweisen. Die ärgsten Verfolgerinnen heißen SV Darmstadt 98 (21:9), Nieder-Ramstadt (21:13) und TV Eschersheim (20:10), wobei Darmstadt und Eschersheim zwei Partien weniger absolviert haben.

Die Eschersheimerinnen kommen am Sonntag (14 Uhr) ins Ried. Darmstadt 98 erwartet die TVB-Damen zum Rundenabschluss am 26. März. „Das sind zwei absolute Top-Teams“, weiß Rosenberger. Ob Bürstadt den direkten Wiederaufstieg oder eine Relegationsteilnahme wahrnehmen würde, vermochte der TVB-Abteilungschef nicht zu beantworten. „Gute Frage“, erklärte Rosenberger dazu: „Wir haben uns noch keine Gedanken darüber gemacht. Das müsste die Mannschaft entscheiden.“

In der Bezirksoberliga 1 ist das zweite TVB-Damenteam nach einem spielfreien Wochenende wieder gefordert. Am Freitagabend (20.15 Uhr) muss der Drittletzte (9:21 Punkte) zum Vorletzten BSC Einhausen (8:20). Beide Teams stehen wegen der Umstrukturierung der Bezirksoberliga bereits als Absteiger fest. cpa