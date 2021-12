Bürstadt will das Blatt wenden

Ried. Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt muss auf einem Abstiegsplatz überwintern. Im letzten Bezirksoberliga-Spiel des Jahres unterlag der TVB dem Tabellenzweiten Blau-Weiß Münster zu Hause mit 3:9. In der Bezirksliga sprang die SG Hüttenfeld nach einem 8:8 beim Zweiten TSV Ellenbach im letzten Moment auf den rettenden siebten Platz. Klassenkamerad TTC Lampertheim III (9:2 gegen den SV Ober-Kainsbach) ist als Sechster nur noch zwei Punkte von der Spitze entfernt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Bezirksklasse 1 sortiert sich Lampertheim IV nach einem kampflosen 9:0 gegen die DJK SSG Bensheim II auf Platz drei ein. In Gruppe 5 darf Bürstadt III (9:3 gegen den TSV Gernsheim II) vom Aufstieg träumen. Schlechter sieht es für Bürstadt IV in Gruppe 3 aus. Nach einem 2:9 gegen St. Stephan Griesheim II fehlen vier Zähler zum rettenden Ufer.

TTC III trotzt Personalsorgen

Im Spitzenpaarkreuz gegen Blau-Weiß Münster konnte auch Bürstadts Nick Groeger nichts ausrichten. Der TVB unterlag an den eigenen Platten mit 3:9. © Berno Nix

Bürstadt I, BOL: Nach dem 3:9 gegen Münster geht der TVB als Vorletzter (4:14 Punkte) in die Rückserie. Nieder-Ramstadt II (7:11) und Ginsheim (6:12) liegen in Reichweite. „Wenn es eine Rückrunde gibt, bin ich überzeugt, dass wir das Blatt wenden können“, glaubt Frank Rosenberger. Gegen Münster sah der TVB-Kapitän „viele umkämpfte Spiele“. Die Doppel Rosenberger/Nick Groeger und Steffen Kreß/Daniel Gliewe stellten eine 2:1-Führung sicher. Im Spitzenpaarkreuz verloren Rosenberger und Groeger alle vier Partien erst in fünf Sätzen. Letztlich gelang nur noch Kreß ein Punktgewinn.

Lampertheim III, Bezirksliga: Beim 9:2 über Ober-Kainsbach war TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend in der Halle. „Die Jungs haben ein super Spiel abgeliefert, obwohl wir mit drei Mann aus der vierten Mannschaft spielen mussten“, sagte er zum Spielverlauf. Bernhard Schüßler/Stefan Karb, Frank Unterseher/Daniel Wagner und Christopher Luft/Kevin Stass stellten auf 3:0. TTC-Spitzenspieler Schüßer legte zwei Erfolge nach, Karb, Wagner, Stass und Unterseher jeweils einen. Als Sechster mit 12:8 Punkten fehlen dem TTC III nur zwei Zähler zum Führungstrio SV Fürth, TSK Rimbach und SG Mitlechtern

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hüttenfeld, Bezirksliga: Nach Punkten (8:12) und Spielbilanz (-7) ist die SGH gleichauf mit dem SV Ober-Hainbrunn auf Relegationsplatz acht. Die Hüttenfelder haben jedoch fünf Spielpunkte (!) mehr gesammelt. Der ebenfalls punktgleiche SV Kirschhausen verspielte mit einem 3:9 gegen Fürth Platz sieben. Dagegen schnupperte Hüttenfeld beim 8:8 in Ellenbach an der Sensation. Erst im Schlussdoppel (0:3) verpassten Berg/Steier den Sieg. Die Doppel Gwen Steier/Volker Berg und Heiko Möller/Tim Koch legten vor. In den Einzeln war Ersatzmann Koch zweimal erfolgreich. Steier, Robin Gumbel, Möller und Berg holten je einen Zähler.

Bürstadt II darf hoffen

Lampertheim IV, Bk. 1: „Bensheim II hat uns angerufen und abgesagt“, sagte van gen Hassend zur zweiten Absage der DJK-SSG-Reserve in dieser Saison. Als Dritter mit 8:4 Punkten hat Lampertheim IV nur die Top-Teams Lorsch II und Bürstadt II (beide 10:2 Punkte) vor sich. „Die Mannschaft ist gefestigt. Die Spiele, die wir geschenkt bekommen haben, hätten wir alle auch gewonnen“, ist sich der TTC-Chef sicher.

Bürstadt III, Bk. 5: Als Dritter mit 11:7 Punkten darf sich der TVB III nach dem 9:3 gegen Gernsheim II berechtigte Aufstiegshoffnungen machen. Primus Griesheim (17:1) ist enteilt, Ginsheim II (12:6) auf Relegationsplatz zwei liegt noch in Reichweite. „Die dritte Mannschaft hat Qualität. Wir haben in der Vorrunde ja oft mit Ersatz gespielt – so auch gegen Gernsheim, wo wir ohne Nico Annarumma auskommen mussten“, findet TVB-Abteilungsleiter Rosenberger.

Die Doppel Laurin Morweiser/Daniel Gliewe, Kevin März/Dennis Schlachter und Jonas Wagner/Karsten Bamberg stellten gegen Gernsheim die 3:0-Führung her. Morweiser und Gliewe punkteten doppelt, je einen Zähler steuerten Wagner und Schlachter bei.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bürstadt IV, Bk. 3: Dennis Schlachter und Christian Karwehl holten beim 2:9 gegen St. Stephan Griesheim II die TVB-Ehrenzähler. „Die Gegner sind einfach stark“, betrachtet Rosenberger den Klassenerhalt als „schwere Aufgabe“. cpa