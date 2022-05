Bürstadt verliert Heim-Premiere knapp

Bürstadt. Wieder ist das Männerteam des 1. Judo-Clubs Bürstadt (JCB) nur knapp am ersten Punktgewinn in der 2. Bundesliga Süd vorbeigeschrammt. Ihre Heimkampf-Premiere auf Bundesebene konnten die Südhessen offen gestalten, letztlich setzte sich der favorisierte ESV Ingolstadt aber mit 9:5 durch.

Mit demselben Ergebnis hatte sich der Aufsteiger bereits vor einer Woche bei den „Isarfighter“ in Lenggries geschlagen geben müssen. Doch wie schon beim Auftakt in Oberbayern sagt das Ergebnis wenig darüber aus, wie knapp es auf der Matte zuging. Nach dem ersten Durchgang stand es 3:4. „Das war fast ein Déjà-vu zum Kampf in Lenggries. Es hätte auch andersherum stehen können“, meinte JCB-Teammanager Lothar Kilian. Boris Trupka (Gewichtsklasse bis 73 kg), Rückkehrer Nick Henze (66 kg) und Nick Mattern (90 kg) erledigten ihre Aufgaben vor knapp 100 Zuschauern in der EKS-Halle souverän, Johannes Greib (81 kg) verlor erst nach 5:53 Minuten. In Durchgang zwei legten nur Trupka und Henze für Bürstadt nach. Tim Müller (90 kg) verletzte sich an der Schulter schwer und fällt für den Rest der Saison aus.

Am 18. Juni in Bad Ems

Boris Trupka (l.) gewann gegen David Kuttalek mit Ippon. © JCB

In der Tabelle teilt sich jetzt Ingolstadt (vier Punkte aus drei Kämpfen) mit dem Budo-Club Karlsruhe (vier Punkte/zwei Kämpfe) den ersten Platz. Die Isarfighter (zwei Punkte/ein Kampf), Bürstadt und das Judo-Team Rheinland (beide null Punkte aus zwei Kämpfen) folgen auf den Rängen drei bis fünf. Beim JT Rheinland absolviert der 1. JCB am Samstag, 18. Juni, in Bad Ems seinen dritten und vorletzten Kampftag. Ihren zweiten und letzten Heimkampf bestreiten die Bürstädter am 2. Juli gegen den BC Karlsruhe, der die Rheinländer am Wochenende klar mit 11:3 besiegte. Der Abstieg ist in dieser Runde ausgesetzt. Trotzdem will Bürstadt die Debütsaison in Liga zwei nicht ohne Punkte beenden. „Wir wollen auf keinen Fall Letzter werden“, stellt Kilian klar. cpa

