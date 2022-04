Bürstadt Standort bei Weltmeisterschaften?

Bürstadt/Frankfurt. Macht die American-Football-Weltmeisterschaft 2023 auch in Bürstadt Station? Laut Harry Frommeld, dem Kommunikationschef der Bürstadt Redskins, stehen die Chancen dafür gut – zumindest, sofern die WM-Endrunde nach Hessen kommt. „Für den Fall, dass die Endrunde in Hessen stattfindet, hat der Verband uns gegenüber schon klar kommuniziert, dass wir als Host vorgesehen sind“, gibt Frommeld im Gespräch mit dieser Redaktion bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Gastgeber würden die American Footballer des TV Bürstadt im Sommer nächsten Jahres eine Nationalmannschaft auf ihrem Platz empfangen. Eine prestigeträchtige Aufgabe – schließlich werden acht Nationen aus fünf Kontinenten an der WM teilnehmen. Neben Gastgeber Deutschland, Europameister Italien und Vize-Europameister Schweden wird unter anderem die Football-Übermacht USA dabei sein. Das Land der Spitzenliga NFL ist dreifacher und amtierender Weltmeister (2007, 2011, 2015).

Football-WM Die erste Football-WM der Männer fand 1999 in Italien statt. Zum Vergleich: Die Eishockey-Weltmeisterschaft gibt es seit 1920, die Fußball-WM seit 1930 und die Handball-WM seit 1938. Seit 2010 wird auch eine Football-WM der Frauen ausgetragen. Die Football-WM steigt alle vier Jahre. 1999 und 2003 wurde Japan Weltmeister. Die USA holten 2007, 2011 und 2015 die WM-Trophäe. Deutschland nahm dreimal teil. 2003 im eigenen Land und 2007 wurde der dreifache Europameister jeweils Dritter, 2011 Fünfter. Bei den Frauen gewannen Schweden (2010), Finnland (2013) und Kanada (2017). Die Frauen-WM findet 2022 in Finnland statt. cpa

Die WM 2019, die nach jahrelangen Streitigkeiten im Weltverband (zu) kurzfristig nach Australien vergeben worden war, fiel aus. Im Dezember ernannte die International Federation of American Football (IFAF) Deutschland zum Gastgeber der WM 2023. Hier geht es jetzt darum, in welcher Region die Endrunde stattfinden wird. „Zur engeren Auswahl möglicher Spielorte gehörten während des Bewerbungsprozesses acht moderne Stadien in Deutschland. In welchen davon 2023 gespielt werden wird, hängt nun davon ab, wo und in welcher Kombination während des anvisierten Zeitraums, der in der Fußball-Bundesligapause 2023 liegt, die optimalen Rahmenbedingungen hergestellt werden können“, erklärt der American Football-Verband Deutschland (AFVD) zum Stand der Dinge.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der American-Football-Verband Hessen (AFVH) hatte sich bereits vor der WM-Vergabe als Ausrichter ins Spiel gebracht. „Wir haben mit der Wiesbadener Brita Arena, der PSD-Arena in Frankfurt, dem Bieberer Berg in Offenbach und dem Deutsche Bank Park in Frankfurt mehrere hochwertige Stadien im Umfeld. Auch die Verkehrsanbindung, Übernachtungs- und Trainingsmöglichkeiten sind nicht zuletzt aufgrund der sehr aktiven American-Football-Vereine in Hessen optimal“, wird Robert Huber, der der Präsident des AFVD und zugleich des AFVH ist, auf der Homepage des Landesverbands zitiert.

2003 in Hanau und Wiesbaden

Schon 2003 war Deutschland Gastgeber der zweiten American-Football-WM der Männer. Damals wurde in Hanau und Wiesbaden gespielt. Diesmal ist der Wunsch des AFVH, das Frankfurter Waldstadion – nicht zuletzt für das WM-Finale – als Spielstätte zu bekommen. Stadionbetreiber Eintracht Frankfurt hat dem hessischen Football-Verband laut Frommeld allerdings noch keine Zusage erteilt. Der Fußball-Bundesligist gab vor kurzem bekannt, die Baugenehmigung für den Stadionausbau um 11 000 weitere Stehplätze erhalten zu haben. Der Baubeginn ist für den Spätherbst vorgesehen. Inwieweit sich diese Maßnahme auf die hessischen WM-Hoffnungen auswirken wird, ist noch offen.