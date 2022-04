Bürstadt mit drei Bezirksligisten?

Ried. Die Tischtennis-Saison 2021/22 ist beendet. Das Fazit fällt aus Ried-Sicht durchwachsen aus: Zum dritten Mal in Folge brach der Hessische Tischtennis-Verband die Meisterschaftsrunde pandemiebedingt ab. Nur für die Herren I des TTC Lampertheim, die als Drittligist auf Bundesebene unterwegs ist, ging es im neuen Jahr weiter. In den HTTV-Klassen dient die Vorrunde als Abschlusstabelle. Wer darf aufsteigen, wer bleibt in seiner Klasse, wer muss runter?

Lampertheim, Herren I: Zum zweiten Mal nach 2019 feierte das Team von Spielertrainer Alfredas Udra die Vizemeisterschaft in der 3. Bundesliga Nord. Die publikumsstarken Spargelstädter stehen vor ihrem siebten Drittliga-Jahr: Wer hätte das 2016 gedacht?

Lampertheim, Damen: Nach nur 3:5 Punkten zum Auftakt riss sich der Ex-Oberligist am Riemen. Der Lohn für fünf Siege am Stück: Als Hessenliga-Vizemeister hinter Biebrich ist das Team um Spielführerin Anne Lochbühler aufstiegsberechtigt. Aufgrund von Abgängen werden die TTC-Damen jedoch auf die Oberliga-Rückkehr verzichten.

TV Bürstadt, Damen I: Ohne Sieg (2:16 Punkte) verabschiedet sich Bürstadts erstes Damenteam nach fünf Jahren aus der Hessenliga. 2018 waren Laura Rosenberger und Co. als Aufsteiger Vizemeister geworden.

Lampertheim, Herren II: Drei Punkte lagen in der Verbandsliga Süd zwischen dem Dritten Bergen-Enkheim und dem Achten Bieber. Lampertheims oft ersatzgeschwächte Reserve landete auf Rang vier (11:9 Punkte).

TVB, Jungen 18: Bürstadts Hessenliga-Jugendteam gehört zu den Leidtragenden des Abbruchs. Beim punktgleichen Meister Königstein siegte der TVB 6:4. Ersatzgeschwächt setzte es aber ein 4:6 in Wißmar. Am Ende fehlten zwei Punkte in der Spielbilanz zum Gewinn der Hessenliga-Meisterschaft. Kleiner Trost: Mit Platz zwei sicherten Julian Müller, Laurin Morweiser, Patrick Moodt und Thomas Wieland ihrem Verein einen zweiten Startplatz in der Herren-Bezirksliga.

TVB, Mädchen 18: Platz fünf unter acht Teams in der M18-Hessenliga ist ein mehr als solides Ergebnis für Sophie Kirsch, Sophie Rosenberger, Sophie Wieland und Isabel Volk.

TVB, Herren I: Als Bezirksoberliga-Vorletzter schlägt Bürstadts „Erste“ künftig wieder in der Bezirksliga auf. Den Klassenerhalt verspielte der TVB im direkten Duell mit dem Drittletzten Ginsheim (7:9) und gegen Schlusslicht Königstädten II (8:8).

TVB, Damen II: Als Sechster (7:9 Punkte) hatten die Bezirksoberliga-Damen nie etwas mit dem Abstieg zu tun. Das lag auch am tollen Start mit drei Siegen.

TVB, Damen III: Mit dem Rückzug des SV Hammelbach im Oktober stand der Absteiger fest. Bürstadts junges Bezirksliga-Damenteam konnte frei aufspielen – und zwei von sechs Partien gewinnen.

SG Hüttenfeld, Herren I: Mit einem 8:8 am letzten Vorrundenspieltag rettete sich die SGH kurz vor knapp auf den siebten Platz. Da die Relegation später gestrichen wurde, hätte auch Rang acht gereicht. So aber konnten Volker Berg und Co. der Abbruch-Entscheidung entspannt entgegenblicken.

Lampertheim, Herren III: Bezirksliga-Meister SV Fürth lag nur zwei Zähler vor der TTC-Reserve, die Sechster wurde. Was wohl drin gewesen wäre, wenn die „Dritte“ öfter in Top-Besetzung angetreten wäre?

TVB, Herren II: Die nächste knappe Kiste. Nach Punkten (10:2) und Spielbilanz (+20) waren Bürstadt II und Topspin Lorsch II in der Bezirksklasse 1 gleichauf. Letztlich wurde Lorsch Meister, aufsteigen dürfen allerdings beide. Will der TVB wirklich drei Bezirksliga-Teams stellen? „Das steht noch in den Sternen“, sagt Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger: „Diese Entscheidung will ich den Spielern unserer künftigen dritten Mannschaft überlassen.“ Meldeschluss ist am 10. Juni.

Lampertheim, Herren IV: Mit 8:4 Punkten war der TTC IV in der Bezirksklasse 1 dritte Kraft hinter Lorsch II und Bürstadt II.

TTC Groß-Rohrheim, Herren I: Die Groß-Rohrheimer, 2020 noch Verbandsligist, traten in der Bezirksklasse 1 zu keinem Spiel an. Nach der dritten Absage war automatisch Schluss. Kurios: Vor dem TTC schieden schon Ober-Laudenbach und Einhausen aus dem Spielbetrieb aus. Jetzt geht es in der Kreisliga weiter.

TVB, Herren III: Als Dritter der Bezirksklasse 5 kratzte Bürstadt III am Bezirksliga-Aufstieg. Ein Zähler fehlte zu Ginsheim II.

TVB, Herren IV: Die künftige fünfte TVB-Mannschaft muss als Vorletzter der Bezirksklasse 3 runter in die Kreisliga.

Lampertheim, Herren V: Als Kreisliga-Vizemeister darf der TTC Lampertheim IV in die Bezirksklasse hoch. Doch „Stand heute“ (Sportwart Jens van gen Hassend) wird wohl auch Lampertheims „Fünfte“ in ihrer Klasse bleiben.