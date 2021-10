Bürstadt II mit Ersatz-Trainer ins Derby

Bürstadt. Vor dem C-Liga-Derby am Sonntag (13 Uhr) zwischen Eintracht Bürstadt II und dem FV Biblis II hätte man sich bei den Gastgebern an der Wasserwerkstraße eine etwas andere Ausgangslage gewünscht. So wirkt die 4:6-Auswärtsniederlage beim VfL Birkenau II bei der Reserve des Gruppenligisten schmerzhaft nach. „Das MRT hat bestätigt, dass meine Achillessehne komplett durch ist“, berichtet ETB II-Spielertrainer Michael Wahlig (43). Er wurde am Donnerstag in Heidelberg operiert. „Das wird wohl ein Jahr dauern, das wird es für mich als Spieler dann gewesen sein“, bedeutet die schwere Verletzung für Wahlig sein Karriereende als Aktiver. Er will aber als Trainer schnell wieder an der Seitenlinie stehen. „Ich trainiere ja nicht nur die ETB II in der C-Liga, sondern bin auch Jugendtrainer im JFV Bürstadt und das macht mir großen Spaß.“

Die Eintracht muss am Sonntag auf dem Trainerposten improvisieren. „Das passiert natürlich genau dann, wenn unser Co-Trainer Daniel Patti gerade in Urlaub ist. Er ist ab nächster Woche wieder da und kann dann wieder unsere zweite Mannschaft übernehmen. In dieser Woche werde ich das tun“, springt Eintracht-Abteilungsleiter Markus Haßlöcher nun vorübergehend als Trainer der Bürstädter 1b in die Bresche.

Mitgefühl bekommt Wahlig auch vom nächsten Gegner. „Ich kenne Michael schon lange, da tut es einem schon leid, was ihm da jetzt passiert ist. Aber ich denke nicht, dass das die ETB II entscheidend schwächen wird. Sie haben immer noch gute Spieler in ihren Reihen, wie etwa Lukas Berg, der als ehemaliger Spieler des FV Biblis II gegen uns natürlich besonders motiviert ist“, sagte FVB-II-Coach Sven Sauer. Für ihn sind die Bürstädter trotz der aktuellen Situation klarer Favorit. „Sie müssen gewinnen, wenn sie oben dranbleiben wollen“, erklärte Sauer. Die Gäste Bibliser verließen am vergangenen Sonntag mit ihrem zweiten Saisonsieg die Abstiegsränge in Richtung Platz zwölf. „Unseren Sieg hatte so wohl auch keiner erwartet, es war ja schon überraschend, dass wir die SG Fürth/Mitlechtern II mit 2:1 schlagen konnten. Ich muss allerdings sagen, dass sich die Mannschaft erstmals durchgängig an die von mir vorgegebene taktische Marschroute gehalten hat und dann sieht man, was möglich ist“, sagte Sauer. „In Spielen wie gegen die SG Fürth/Mitlechtern II oder auch jetzt gegen die Eintracht geht es für uns um Bonuspunkte. Letztlich entscheidend sind für uns die Spiele gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt“, betonte der Gästecoach.

Bei der Eintracht richtet man indessen den Blick in der C-Liga-Tabelle durchaus nach oben, denn mehr als den aktuellen siebten Platz traut Markus Haßlöcher der ETB-Reserve absolut zu. „Ich denke schon, dass die Mannschaft das Potenzial besitzt, auf Platz zwei vorzustoßen. Aber der erste Platz ist für mich an Hammelbach/Scharbach vergeben. Das ist ein sehr starkes Team, das nicht die Probleme einer zweiten Mannschaft hat, die ja auch schauen muss, ob Spieler an die erste Mannschaft abgegeben werden müssen“, sagte Haßlöcher.

