Bürstadt II gewinnt Derby

Ried. Mund abwischen, weiter geht’s! Frei nach diesem Motto richten die Bezirksoberliga-Herren des TV Bürstadt nach der 3:9-Heimniederlage bei Spitzenreiter TTC Langen II den Blick nach vorn. Am Sonntag (10 Uhr) ist der TVB zu Gast bei Schlusslicht Alemannia Königstädten II. In der Bezirksliga landete die SG Hüttenfeld mit dem 9:6 beim SV Ober-Hainbrunn einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Am Samstag (16.15 Uhr) kommt mit dem SV Kirschhausen der nächste Kellerkonkurrent. Klassenkamerad TTC Lampertheim III befindet sich nach einem 6:9 beim TSK Rimbach jenseits von Gut und Böse.

Das Ried-Derby zwischen Bürstadt II und Lampertheim IV in der Bezirksklasse-Gruppe 1 ging mit 9:7 an Primus TVB. In Gruppe 5 holte Bürstadt III ein 8:8 beim TTC Mörfelden. In Gruppe 3 gab es für Bürstadt IV nach dem Nichtantritt des TTV GSW II den ersten Sieg. Beim 1:9 bei Spitzenreiter TV Nieder-Beerbach war die TVB-Reserve ohne Chance.

Bürstadt I, BOL: Ohne Benjamin Brüderl, Daniel Gliewe und Julian Müller zog sich Bürstadt beim 3:9 gegen Primus Langen II noch gut aus der Affäre. Adrian Ziegler/Jan Epple, Nick Groeger und Ziegler stellten die TVB-Punkte sicher. „Langen II hatte keinen Leistungsabfall“, zollte Kapitän Frank Rosenberger dem Top-Favoriten Respekt. Beim Letzten Königstädten II (0:14 Punkte) erwartet Rosenberger „keinen Selbstläufer“, wie er sagt: „Wir wollen die zwei Punkte aber mitnehmen.“ Zuletzt unterlag Königstädten II dem TTC Ginsheim mit 7:9. Die Ginsheimer (4:10 Punkte) liegen jetzt wieder vor Bürstadt (3:11) auf Relegationsplatz acht. Auf Position vier soll Steffen Kreß sein Comeback im TVB-Dress geben. Kreß hatte 2019 bei Verbandsligist Lampertheim II seine Karriere beendet, in den vergangenen Wochen aber wieder bei seinem Stammverein das Training aufgenommen.

Lampertheim III, Bezirksliga: Nach den Ausfällen von Philipp Seiler und Gerhard Blob (beide verletzt) sowie von Frank Unterseher und Stefan Karb (zweite Mannschaft) standen vor dem 6:9 in Rimbach nur zwei Stammspieler bereit: Bernhard Schüßler und Stefan Adams. Christopher Luft/Kevin Stass, Schüßler und Luft mit je zwei Einzelerfolgen und Daniel Wagner brachten die TTC-Reserve nah an einen Punktgewinn. „Normalerweise hätten wir gewonnen“, sagte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Für den Fünften (10:8 Punkte) endet die Vorrunde am 10. Dezember zu Hause gegen Ober-Kainsbach.

Hüttenfeld, Bezirksliga: Nach dem 9:6-Erfolg im direkten Duell ist Hüttenfeld gleichauf mit dem SV Ober-Hainbrunn, der mit 6:10 Zählern auf Relegationsplatz acht steht. „Es war knapper als nötig, aber ein verdienter Sieg“, resümierte SGH-Kapitän Volker Berg. Nach den Doppelerfolgen von Gwen Steier/Berg und Matthias Thomas/Robin Gumbel erspielten Gumbel und Heiko Möller eine 4:0-Bilanz im hinteren Paarkreuz. Mit einem Sieg gegen Kirschhausen (7:9 Punkte) will Hüttenfeld am Siebten vorbeiziehen. „Für den Fall, dass die Saison nach der Vorrunde abgebrochen wird, wollen wir über dem Strich stehen“, so Berg.

Bürstadt II gegen Lampertheim IV, Bezirksklasse 1: „Für uns ist dieses 9:7 ein Big Point“, freute sich Rosenberger über den Sieg gegen Lampertheim IV. TTC-Boss van gen Hassend sprach von einem „würdigen Spitzenspiel“. Die Entscheidung fiel im Schlussdoppel, Harald Koch/Jan Epple gewannen in drei Sätzen gegen Christopher Luft/Daniel Wagner. Am Mittwoch (20.15 Uhr) reist Bürstadt II zu Schlusslicht Reichenbach. Am Freitag (20 Uhr) muss der Tabellenführer (8:0 Punkte) zum Zweiten Topspin Lorsch II (8:2). Der TTC IV (6:4) ist erst am 11. Dezember wieder gefordert.

Bürstadt III, Bk. 5: „Mit dem 8:8 in Mörfelden können wir leben, zumal wir ohne Nico Annarumma spielen mussten und es schon 6:8 stand“, fand Rosenberger. Am Freitag (20.15 Uhr) empfängt Bürstadt III (7:7 Punkte) Schlusslicht Nauheim II (1:11).

Bürstadt IV, Bk. 3: Nach dem Nichtantritt von GSW II (2:14 Punkte) liegt Bürstadt IV mit 3:15 Zählern auf dem drittletzten Platz. „Beim 1:9 in Nieder-Beerbach war aber nicht viel zu holen“, so Rosenberger.

