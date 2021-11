Die Tischtennis-Herren des TV Bürstadt sind im Bezirksoberliga-Derby gegen den TTC Heppenheim II zu einem unerwarteten Punktgewinn gekommen. Das 8:8 brachte dem TVB den dritten Zähler. Bezirksligist TTC Lampertheim III schlug Heppenheim IV am Montag mit 9:1. In der Bezirksklasse 1 sind nur noch sieben Teams am Start: Der TTC Groß-Rohrheim zog zurück – und steht als dritter Absteiger nach

