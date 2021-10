Bürstadt blamiert sich

Ried. Da für die Kreisoberliga-Begegnung zwischen der AS Azzurri Lampertheim und der SSG Einhausen kein geeigneter Platz zur Verfügung stand, wurde sie kurzerhand abgesagt. Gespielt hat der VfR Bürstadt und bezog gegen Schlusslicht VfL Birkenau eine 1:3-Heimniederlage.

VfR Bürstadt – VfL Birkenau 1:3

„Mir fehlen die Worte“, brach für VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn eine kleine Welt zusammen. Auch VfR-Spielertrainer Daniel Böck rang nach der Begegnung um Fassung und wählte deutliche Worte:. „Das ist eindeutig das Ergebnis unserer schwachen Trainingsbeteiligung in den vergangenen zwei Wochen. Wenn wir weiterhin so schlecht trainieren, holen wir in der Saison keinen Punkt mehr.“

Mann der ersten Halbzeit war der frühere Heppenheimer Florian Frölich, der in der 17. und 26. Minute traf. Hoffnung im VfR-Lager keimte in der 50. Minute auf, als Dennis Böck der 1:2-Anschlusstreffer gelang. Doch die bessere Mannschaft war an diesem Tag der VfL Birkenau. Und so erzielte Philipp Wolk in der 60. Minute den Treffer zum 1:3, als er einen Angriff über rechts mit einem Schuss aus dem spitzen Winkel abschloss.

Azzurri Lamp. – Einhausen abg.

Die Platzsituation im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion war der Grund, weshalb die Begegnung zwischen der AS Azzurri und der SSG Einhausen abgesagt wurde. „Das Spielen auf dem Kunstrasenplatz stand wegen einer Platzabsenkung nicht zur Debatte. Der kurzfristige Plan, auf dem Hartplatz zu spielen, wurde wieder verworfen, weil dort überraschenderweise Löcher auftraten. Und auch auf den beiden Rasenplätzen wird derzeit nicht gespielt“, fasste Azzurri-Trainer Martin Göring die Bedingungen zusammen. Zudem lehnte es die SSG ab, am Donnerstag die Partie nachzuholen. Und die Azzurri hatten etwas dagegen, das Heimrecht zu tauschen. hias

