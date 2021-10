Böck greift beim VfR durch

Ried. Fußball-Kreisoberligst VfR Bürstadt hat es am vergangenen Wochenende versäumt, den 2:0-Heimsieg über den SV Unter-Flockenbach II zu vergolden. Erhofften sich einige eingefleischte VfR-Anhänger mit diesem Sieg gegen die Mannschaft aus dem Odenwald eine Wende zum Besseren, so ließ stattdessen die 0:4-Auswärtsniederlage beim TV Lampertheim wieder die schlimme Erinnerung an die 2:10-Auswärtsklatsche bei der SG Odin Wald-Michelbach lebendig werden.

Daniel Böck, der Spielertrainer der Bürstädter, sah sich in Lampertheim aber um den verdienten Lohn gebracht. Sicher war die Niederlage letztlich verdient, aber das 4:0 für den TVL entsprach nach Böcks Auffassung nicht dem Spielverlauf. „Die erste halbe Stunde haben wir sehr gut gespielt. Und auch in der Schlussphase hatten wir mindestens drei hundertprozentige Chancen, bei denen wir allein vor dem Lampertheimer Torwart aufgekreuzt sind“, lässt Böck das Geschehen Revue passieren.

VfR-Spielertrainer Daniel Böck kritisiert die Einstellung einiger Spieler. © Nix

Aber in die Kritik nehmen muss er seine Mannschaft dennoch: „Wenn zwei, drei Spieler nicht richtig mitziehen, haben wir es eben schwer, den Platz als Sieger zu verlassen“, sprach Böck diese Woche mannschaftsintern noch einige fehlerhafte Verhaltensweisen auf dem Platz an. Nun kommt mit der SSV Reichenbach ein Verein nach Bürstadt, der seine historischen Wurzeln in der Arbeiterbewegung an. Ausgerechnet gegen diesen Gegner bietet es sich doch an, wieder zu rackern und mit einer richtigen Einstellung an den Tag zu legen.

„Wir müssen uns diese Woche wieder voll auf unsere Defensivarbeit konzentrieren, da wir wieder mal zu viele Gegentore bekommen haben. Da ist aber nicht nur jeder Verteidiger gefordert, sondern auch alle Angreifer in der Rückwärtsbewegung“, führt Böck seinen Spielern das kleine Fußballeinmaleins noch einmal vor Augen. Bei den Reichenbachern imponiert ihm, dass sie nach schwachem Saisonstart inzwischen eine passable Rolle spielen. „Die sind immer für einige Tore gut und haben mit Fabian Diehl einen der torgefährlichsten Stürmer der Liga.“ Deshalb müssten seine Spieler endlich auch im wöchentlichen Training an ihre Leistungsgrenze gehen. Und genau das will er nun als Maßstab dafür nehmen, wer gegen die Reichenbacher nun von Beginn an aufläuft oder vorerst auf der Bank Platz nehmen muss. „Ich werde es mir die Woche ganz genau anschauen, wer es verdient hat, unter den ersten Elf zu sein und wer nicht“, sagte Böck.

TVL will nicht mauern

Endlich einmal wieder einen Sieg streben die Lampertheimer Azzurri gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach an, die am vergangenen Sonntag etwas überraschend zu einem 3:1-Erfolg über die SG Einhausen kam.

Während der FC Alemannia Groß-Rohrheim bereits um 13 Uhr bei der zweiten Mannschaft des SV Unter-Flockenbach antreten muss, beginnt die Begegnung zwischen der SG Odin Wald-Michelbach und dem TV Lampertheim erst um 17 Uhr. „Obwohl Odin Wald-Michelbach die beste Offensivabteilung der Liga hat, werden wir dort keineswegs mit einer Mauertaktik agieren“, verspricht TVL-Pressesprecher Frank Willhardt. Im Odenwald müssen die Lampertheimer allerdings auf Manuel Betzga und Jonas Neher verzichten. hias