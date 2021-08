Böck fürchtet den Keller

Ried. Bereits ein wenig mit dem Rücken zur Wand steht in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße der VfR Bürstadt. Nachdem die Elf von Spielertrainer Daniel Böck die Auftaktbegegnung gegen Azzurri Lampertheim mit 3:4 verloren hatte, gab es beim Meisterschaftsanwärter SG Unter-Abtsteinach eine 1:4-Auswärtsniederlage. Böck lässt sich aber von dieser erneuten Pleite nicht irritieren. „Obwohl wir eine ordentliche Niederlage kassiert haben, war das fußballerisch ein Schritt in die richtige Richtung“, ist der VfR-Coach weit davon entfernt, nur kritische Worte über seine Mannschaft verlieren zu wollen.

Ihm ist aber bewusst, dass der VfR im Heimspiel gegen die KSG Mitlechtern liefern muss. „Wenn wir auch diese Begegnung nicht gewinnen, stecken wir erst einmal im Tabellenkeller fest und müssen wohl einige unruhige Wochen erleben“, sagt. Bei der KSG Mitlechtern bewundert er den Mannschaftsgeist, die Kompaktheit und nennt mit Simon Eckert und Lauren Schneider zwei Spieler, die jeder Mannschaft in der Kreisoberliga gut zu Gesicht stehen würden.

Aber da gibt es auch noch einen gewissen Chris Schamber. Der Spielertrainer der KSG spielte bis Sommer 2019 für dreieinhalb Jahre in Bürstadt und hat dort einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen. „Da müssen wir immer hellwach sein, damit Chris, der gerne auch mal über die Bank kommt, nichts anstellt“, so Böck. Bei den Bürstädtern bessert sich die personelle Situation. So stehen gegen Mitlechtern Markus Gölz, Dennis Böck und Kapitän Ibrahim Cepaneci wieder zur Verfügung. „Mit diesen drei Spielern sind wir personell wieder einigermaßen gut aufgestellt“, sagt Böck.

Nach dem mageren torlosen Unentschieden gegen den FC Starkenburgia Heppenheim genießt der FC Alemannia Groß-Rohrheim gegen die stark gestartete Tvgg Lorsch abermals Heimrecht.

Schwach gestartet in die neue Saison ist die zweite Mannschaft des SV Unter-Flockenbach. Ob das die Auswärtsaufgabe für die Lampertheimer Azzurri einfacher macht? hias