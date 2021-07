Bobstädter wollen nachlegen

Ried. Nach dem weitgehend gelungenen Auftakt in die Runde vor einer Woche tragen die Tennis-Herren aus dem Ried am Sonntagmorgen den zweiten Spieltag aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TK Langen II – TG Bobstadt

Für den Gruppenliga-Sechser der TG Bobstadt steht dabei die erste Auswärtsfahrt an. Beim TK Langen II bekommen es die Bobstädter mit einer Mannschaft zu tun, die ihrerseits vor einer Woche eine Niederlage einstecken musste und gegen Bensheim deutlich mit 2:7 unterlag. Gelingt den Bobstädtern (ab 9 Uhr) in Langen eine ähnlich starke Vorstellung wie am ersten Spieltag, als das Sextett um Kapitän Thomas Bär gegen RW Groß-Gerau mit 6:3 gewann, steht dem zweiten Sieg in der neuen Runde wohl nichts im Weg. Personelle Umstellungen könnte es geben, wenn Alexander Rank, der beim Saisonauftakt lediglich im Doppel eingesetzt wurde, in dieser Woche auch ein Einzel bestreitet.

TG Bobstadt II – TSV Habitzheim

Das zweite Bobstädter Herrenteam greift am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr ins Saisongeschehen ein. Nachdem der TGB II in der vergangenen Woche turnusmäßig spielfrei blieb, empfängt der Sechser um Mannschaftsführer Rico Brenner ab 14 Uhr den TSV Habitzheim, der seinen Rundenauftakt beim TC Rüsselsheim II mit 6:3 gewann.

Es wird spannend, wie sich die Bobstädter in der Bezirksliga zurechtfinden, denn am Ende der vergangenen Saison feierten die Reserve nach einer starken Runde den Aufstieg von der Kreisliga.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Messeler TC – TC Biblis

In der zweiten Bezirksligagruppe der Sechserteams bleibt der TC Hofheim am Wochenende spielfrei.

Der TC Biblis reist zum Messeler TC. Beide Kontrahenten mussten mit Niederlagen in die neue Saison starten. Während die Bibliser ihr Heimspiel gegen die MSG Pfung-stadt mit 3:6 verloren, unterlag der Messeler TC beim TC Hofheim ebenfalls mit 3:6.

TC Lampertheim II – TC Lautertal

Außerdem empfängt der TC Lampertheim II in der Bezirksliga der Vierermannschaften ab 9 Uhr den TC Lautertal auf seiner Anlage. Am ersten Spieltag musste die Lampertheimer Reserve gegen den TC Rodau eine 2:4-Auswärtsniederlage einstecken. Lautertal gewann dagegen beim TC Seeheim III mit 4:2 und belegt damit derzeit den dritten Tabellenplatz.

TSG Darmstadt – TC Lampertheim

Für den TC Lampertheim, der nach einem glatten Sieg beim Saisonauftakt auf dem zweiten Platz in der Bezirksoberligagruppe der Viererteams steht, geht die erste Auswärtsfahrt zur TSG 46 Darmstadt. Die Darmstädter verpassten ihrerseits den ersten Saisonerfolg. Am ersten Spieltag teilte sich die TSG 46 mit dem TC Bürstadt die Punkte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

TC Bürstadt – TuS Griesheim III

Die Bürstädter selbst empfangen in dieser Woche den TuS Griesheim III. Wie die Spargelstädter gelang der dritten Griesheimer Garnitur ein Auftakt nach Maß, gegen die SG Arheilgen II gewann der TuS glatt mit 6:0 und setzte sich damit vorerst an die Tabellenspitze. Spielbeginn beider Partien ist 9 Uhr. rago