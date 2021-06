Bobstadts Sechser startet stark

Ried. Für die Tennis-Cracks aus dem Ried ist der erste Spieltag weitgehend erfolgreich verlaufen.

TG Bobstadt – RW Groß Gerau 6:3

Einen rundherum gelungenen Einstand in die Gruppenliga-Saison hat der TG Bobstadt gefeiert. Im ersten Rundenspiel besiegte das Bobstädter Sixpack RW Groß-Gerau mit 6:3 und positioniert sich damit in der vorderen Tabellenhälfte. „Wir sind zufrieden. Das Klima in unserem Team ist wie immer super, jetzt haben wir noch einige gute Matches vor uns“, freute sich Alexander Rank, der gemeinsam mit Spitzenspieler Thomas Bär im Doppel gewann.

Für den ersten Punkt sorgte Thomas Bär, allerdings erst nach dem gewonnenen Champions-Tiebreak. „Im Entscheidungssatz hat sein Gegner sogar schon mit 5:1 geführt, aber der Bär hat sich dann wieder rein gekämpft und den Punkt doch noch geholt“, berichtete Rank.

Auch Marvin Werr an der zweiten Position musste über die volle Distanz gehen und gewann letztlich mit 10:8. Anschließend besiegte Stefan Hofmann seinen Gegner klar in zwei Sätzen und auch Lucas Hefter kam mit seinem Kontrahenten sehr gut zurecht. Für die frühzeitige Entscheidung sorgte Lukas Martin mit seinem Einzelsieg nach drei Sätzen. In den Doppeln gelang Alexander Rank und Thomas Bär ein Zwei-Satz-Sieg.

TC Lampertheim – TAS Pfungst. 6:0

„Wir sind froh, dass wir erfolgreich in die neue Saison gestartet sind“, freute sich Finn Radatz, Kapitän beim TCL, über den ersten Sieg in der Bezirksoberliga. Allerdings waren die Partien deutlich spannender, als es das glatte Ergebnis vermuten ließe. „Es war schon ziemlich knapp. Zwei Spiele wurden ja erst im Champions-Tiebreak entschieden“, sagte Radatz. So mussten der Mannschaftsführer selbst im Einzel wie im Doppel über die volle Distanz gehen. Auf der zweiten Position gewann Frederic Geister nach souveränem ersten Satz knapp mit 7:6.

TSG Darmstadt – TC Bürstadt 3:3

In einem hart umkämpften Spiel am ersten Bezirksoberliga-Spieltag sicherten sich die Bürstädter zumindest ein Remis. Während sich Dominik Butz nach gewonnenem Champions-Tiebreak durchsetzte, verlor Tobias Klingler seinen Entscheidungssatz. Auf der vierten Position musste Jan-Henrik Kohl ebenfalls über die volle Distanz gehen und gewann knapp mit 12:10. Auch die Doppel waren umkämpft. Das Duo Butz/Benes unterlag im Champions-Tiebreak, im zweiten Spiel retteten Tobias Klingler und Jan-Henrik Kohl die Punkteteilung.

TC Hofheim – Messeler TC 6:3

Mit einem Heimsieg sind die Hofheimer in die Bezirksliga-Saison gestartet. Auf den ersten beiden Positionen setzten sich Steffen Steiner und Christian Gugumus nach jeweils gewonnenen Champions-Tiebreaks durch. Auch Benedikt Nold und Philipp Wehlen gewannen ihre Einzel. Durch die Siege der Duos Steiner/Gugumus und Nold/Wehlen blieben auch zwei der drei Doppel-Punkte auf Hofheims Konto und sorgten so für den 6:3-Gesamtsieg.

TC Rodau – TC Lampertheim II 4:2

In den Einzeln des zweiten Lampertheimer Herrenvierers gewann lediglich Marc-André Tzschupke, im Doppel siegten Kaan und Noah Bauer.

TC Biblis – MSG Pfungstadt 3:6

In den Einzeln setzte sich lediglich Fabian Pütz durch, allerdings verhinderten Fabian Pütz und Marco Sauder genauso wie Thomas Herrmann mit Patrick Kitzing mit ihren gewonnenen Doppeln eine deutlichere Niederlage. rago