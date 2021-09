Bobstadts Damen bleiben Erste

Ried. Kurz vor dem Ende der Tennissaison ist dem Damenteam des TC Biblis beim TC Rüsselsheim der fünfte Sieg in der Gruppenliga gelungen. Der Bibliser Bezirksoberliga-Vierer freute sich über den Erfolg egen den TCNauheim II. Der TC Bürstadt siegte bei der SKG Stockstadt mit 5:1. In der Bezirksliga hat der Damensechser der TG Bobstadt durch einen 7:2-Heimsieg gegen den TC Lützelbach die Tabellenführung verteidigt, in der Bezirksligagruppe der Viererteams verlor der TC Lampertheim das Kellerduell beim TC 77 Riedstadt mit 2:4.

TC Rüsselsheim – TC Biblis 0:9

„Es ist wiedermal rundherum gut für uns gelaufen. Die gesamte Mannschaft hat toll harmoniert und eine Super-Teamleistung abgeliefert. Wir sind sehr zufrieden“, freute sich Ann-Kathrin Thoma nach dem glatten Auswärtssieg.

SKG Stockstadt – TC Bürstadt 5:1

Sophie Ihnofeld steuerte einen Sieg im Einzel sowie mit Alexandra Landgraf im Doppel für Bobstadt bei. © Berno Nix

In der Bezirksoberliga hat sich der Damenvierer des TC Bürstadt durch einen 5:1-Auswärtssieg gegen die SKG Stockstadt die Chancen auf die Gruppenmeisterschaft gewahrt. Die Entscheidung über Titel und Aufstieg fällt wohl erst im Nachholspiel gegen den punktgleichen Tabellenführer TSV Pfungstadt. „Es ist schon etwas erstaunlich, dass es für uns in diesem Jahr so gut läuft. Unsere Gruppe ist ja sehr ausgeglichen, da hatten wir eigentlich mit mehr Problemen gerechnet. Allerdings muss man auch zugeben, dass Stockstadt wohl mit einer Ersatzmannschaft angetreten ist“, sagte Bürstadts Kapitänin Celine Gebhardt.

TC Biblis II – TC Nauheim II 6:0

Die zweite Garnitur des TC Biblis kann sich ebenfalls noch Hoffnungen auf den Platz an der Sonne machen. Nach dem glatten Heimsieg gegen den TC Nauheim II festigte der Bibliser Bezirksoberliga-Vierer den dritten Tabellenplatz und bleibt so in Lauerstellung auf die Spitze.

TG Bobstadt – TC Lützelbach 7:2

Am vorletzten Spieltag der Bezirksliga-Runde haben die Nerven beim Bobstädter Damen-Sextett gehalten. Mit 7:2 gewann die Truppe um Kapitänin Alexandra Landgraf gegen den TC Lützelbach und verteidigte damit die Tabellenführung. Da Hauptkonkurrent TuS Griesheim überraschend sein Heimspiel verlor und gegen den TSV Eppertshausen die erste Saisonniederlage kassierte, steht das Tor zu Meisterschaft und Aufstieg ganz weit offen. „Wir sind alle sehr zufrieden. Bereits nach den Einzeln hatten wir das Spiel in der Tasche“, freute sich Alexandra Landgraf. Sophie Ihnofeld, Lorraine Brenner, Fabienne Hüter und Alexandra Landgraf gewannen ihre Einzeln in je zwei Sätzen, an der sechsten Position setzte sich Julia Klug im Champions-Tiebreak durch. Lediglich Spitzenspielerin Doris Kessler musste ihr Einzel nach 9:11 im Champions-Tiebreak abgeben.

In den Doppeln wurde es noch einmal spannend. Lorraine Brenner und Fabienne Hüter siegten nach gewonnenem Champions-Tiebreak, Sophie Ihnofeld und Alexandra Landgraf gewannen in zwei Sätzen.

TC Riedstadt – TC Lampertheim 4:2

In der Bezirksligagruppe der Viererteams bleibt das Damenquartett des TC Lampertheim auf dem vorletzten Tabellenplatz stecken. Im Kellerduell gegen Gruppenschlusslicht TC 77 Riedstadt unterlagen die Spargelstädterinnen mit 2:4. rago