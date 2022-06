Bobstadt vor Heimpremiere

Bobstadt. Am Pfingstsonntag steht für den Herrenvierer der TG Bobstadt das erste Heimspiel in der aktuellen Gruppenliga-Runde an. Auf der Bobstädter Anlage empfängt das Quartett um Kapitän Lukas Hefter den TC 89 Fischbachtal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist allerdings noch nicht ganz sicher, dass das Nachholspiel überhaupt ausgetragen werden kann, da die Wetterprognosen für den Sonntag schlecht sind. „Falls das Wetter mitspielt, freuen wir uns auf unser erstes Spiel in diesem Jahr vor eigenem Publikum“, sagt Hefter. Sollte gespielt werden können, hoffen die Bobstädter auf den zweiten Saisonsieg. Hefter erklärt: „Damit würden wir uns vom Tabellenkeller absetzen – und das ist auch unser Ziel. Allerdings wird das kein Spaziergang. Wir dürfen in unserer Gruppe keinen Gegner unterschätzen.“

Die Punkte für das TGB-Team sollen Marvin Werr, Lukas Hefter, Mika Back und David Pazina holen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir gegen Fischbachtal gewinnen und somit einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen“, sagt Mannschaftsführer Hefter. rago

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2