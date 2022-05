Bobstadt schöpft Mut

Ried. Am dritten Medenrunden-Spieltag in diesem Jahr konnte der Herrenvierer der TG Bobstadt den ersten Saisonsieg in der Gruppenliga feiern. In der Bezirksoberliga erkämpfte sich der TC Bürstadt ein Unentschieden, der TC Lampertheim gewann gegen den MTV Urberach mit 4:2. Der Bezirksliga-Sechser des TC Biblis feierte einen 8:1-Sieg gegen die MSG Gorxheimertal/Birkenau, dafür kassierten der TC Hofheim und das Herrenquartett des TC Biblis II Niederlagen.

TUS Griesheim II – TG Bobstadt 2:4

„Es ist immer blöd, mit einer Niederlage in eine neue Saison zu starten. Deshalb ist dieser Sieg nun umso wichtiger. Mit diesem Erfolg im Rücken wollen wir nun auch vor unseren eigenen Zuschauern den ersten Heimsieg holen“, sagte Lucas Hefter, Mannschaftsführer beim Bobstädter Gruppenliga-Vierer.

Wie schon am vergangenen Spieltag erhielten die Bobstädter erneut Unterstützung durch das H30-Team, diesmal wurde Spitzenspieler Thomas Bär abgestellt. Der machte seine Sache souverän und brachte sein Einzel wie auch Lucas Hefter glatt durch. In den entscheidenden Doppelpartien ließen die Bobstädter dann nichts mehr anbrennen und gewannen beide Spiele souverän.

TC Bürstadt – TAS Pfungstadt II 3:3

„Mit dem Unentschieden sind wir sehr zufrieden. Pfungstadt hatte beide Spiele davor gewonnen und hat eine richtig gute Mannschaft. Hätte uns im Vorfeld jemand das Remis angeboten, hätten wir das dankend angenommen. Wir sind auf einem guten Weg“, freute sich Bürstadts Kapitän Krystof Benes über die Punkteteilung.

Vor allem für Lukas Faller hatte Benes viel Lob übrig: „In seinem Einzel musste er im zweiten Satz über den Tiebreak und im dritten dann nochmal über den Champions-Tiebreak, den er mit 10:8 gewann, gehen. Das war Wahnsinn.“ Nach einem 2:2 aus den Einzeln sicherte das Bürstädter Doppel Jan-Henrik Kohl/Krystof Benses das Unentschieden.

TC Lamperth. – MTV Urberach 4:2

Über einen 4:2-Sieg konnte sich der Bezirksoberliga-Vierer des TC Lampertheim freuen. Nach ausgeglichenen Einzeln, Frederic Geister und Michael Schäfer holten die Punkte für den TCL, gewannen die Spargelstädter beide Doppel und feierten damit den ersten Sieg in diesem Jahr.

TC Hofheim – SG Weiterstadt 1:8

Nichts zu bestellen hatte das Bezirksliga-Sextett des TC Hofheim im Heimspiel gegen den Gruppenprimus aus Weiterstadt. Lediglich Hofheims Kapitän Christian Gugumus verhinderte mit seinem gewonnenem Einzel die glatte Niederlage.

TC Biblis – MSG Gorx./Birkenau 8:1

Besser lief es dagegen für den Sechser des TC Biblis, der die MSG Gorxheimertal/Birkenau mit 8:1 besiegte. Bereits in den Einzeln machten die Bibliser den Gesamtsieg perfekt, alle sechs Einzel gingen an den TCB. Lediglich das erste Doppel mussten die Bibliser abgeben, da Marco Sauder nach gewonnenem ersten Satz verletzt aufgeben musste.

TC Biblis II - BW Bensheim III 2:4

Dagegen kassierte der TC Biblis II in der Bezirksliga-Gruppe der Viererteams gegen die Bensheimer die erste Saisonniederlage. Nach ausgeglichenen Einzeln gewannen die Bensheimer beide Doppel und auch das Spiel. r ago