Bobstadt schlägt ohne Druck auf

Ried. Für die Tennis-Cracks aus dem Ried steht am Sonntag der vorletzte Spieltag der diesjährigen Medenrunde an. Der Bezirksoberliga-Vierer des TC Bürstadt und der Bezirksliga-Sechser des TC Biblis müssen dazu bereits am Samstag ausgefallene Partien nachholen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gruppenliga

In der Gruppenliga stehen zwei Spieltage vor dem Rundenende der Meister und die drei Absteiger bereits fest. Während Eintracht Frankfurt IV der Platz an der Sonne nicht mehr streitig zu machen ist, müssen Bensheim, Groß-Gerau und Bierstadt absteigen.

Für die Bobstädter, derzeit Vierter, bedeutet das, die letzten beiden Rundenpartien ohne Druck bestreiten zu können. Beim Spiel in Bergen-Enkheim am Sonntag ab 9 Uhr könnte der Sechser um Kapitän Thomas Bär mit einem Sieg auf den dritten Tabellenplatz klettern. „Bergen-Enkheim ist zwar solide besetzt, aber nicht mehr so stark wie noch vor der Sommerpause, da ihre Hessenliga-Spieler nicht mehr dabei sein können. Ich denke, das ist eine machbare Aufgabe und rechne mit einem Auswärtssieg“, sagt Bär. In der Bezirksliga empfängt die zweite Bobstädter Garnitur (3.) den Tabellensiebten, TC Rüsselsheim II (14 Uhr).

Bezirksoberliga

„Wir sind die Remis-Könige. Gegen Schlusslicht Urberach wollen wir endlich unseren ersten Sieg einfahren. Am Sonntag in Bensheim müssen wir dann schauen, was drin ist. Wenn uns dort ein Unentschieden gelänge, wären wir zufrieden“, sagt Dominik Butz, Spieler beim TC Bürstadt. In beiden Partien müssen die Bürstädter auf ihren Kapitän Krystof Benes, der beruflich verhindert ist, verzichten. Er wird durch Konstantin Meyer ersetzt. „Er hat zwar in diesem Jahr noch nicht gespielt, brennt aber auf seinen Einsatz“, sagt Butz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zudem reist der Bezirksoberliga-Vierer des TC Lampertheim (3.) zum Gruppenprimus TC 89 Fischbachtal.

Bezirksliga

„Nach der sehr langen Sommerpause wird das für uns ein intensives Wochenende. Für uns gilt das gleiche Motto wie vor der Pause: Wir lassen es auf uns zukommen. Momentan ist unsere Mannschaft komplett. Ich hoffe, dass wir verletzungsfrei durch das Wochenende kommen“, sagt Max Schneider, Kapitän des Gruppenzweiten TC Biblis. In der gleichen Gruppe reist der TC Hofheim (3.) zum TC Bickenbach (5.).