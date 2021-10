Bittere Niederlage für SG NoWa

Ried. „Nach dieser Niederlage ist die Enttäuschung bei uns groß. So langsam weiß ich nicht mehr, was ich der Mannschaft noch sagen soll“, haderte Jens Stark, Trainer der SG NoWa, nach der Auswärtsschlappe gegen die Fehlheimer Reserve. Nach etwas mehr als 90 Minuten setzte sich der VfR Fehlheim II mit 3:2 (2:0) durch.

In der ersten Halbzeit fiel die Spielgemeinschaft in alte Muster zurück – und fand so gut wie nicht statt. Stark: „Wir haben den ersten Durchgang wieder einmal komplett verschlafen und sind deshalb unnötig aber verdient in Rückstand geraten.“ Die Fehlheimer gingen durch einen Treffer von Markus Schäfer (1.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Dejan Huseinovic (27.) mit 2:0 in Führung. In der zweiten Hälfte kam die SG zurück. Elias Bersch köpfte nach einer Flanke von Philipp Grünig den Anschluss (57.), danach verwertete Malte Gress eine Hereingabe von Lucas Schestag zum Ausgleich (60.). In der dritten Minute der Nachspielzeit verlängerte Robin Metz einen Freistoß ins eigene Netz (93.) und verhinderte so die Punkteteilung. rago