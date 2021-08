Bisher nur ein Corona-Fall

Bergstraße. Kurz vor dem Start der Fußball-Runde zieht Kreisfußballwart Reiner Held ein positives, wenn auch vorsichtiges Corona-Zwischenfazit. „Im Kreisgebiet war nur ein Verein direkt von Corona betroffen. Sehr wahrscheinlich wurde dieser Fall von außen herangetragen“, sagt der Bürstädter : „Im Großen und Ganzen sind wir verschont geblieben.“

Vorfälle wie Spielabsagen hat es in den gut zwei Monaten nach der Rückkehr auf den Fußballplatz trotzdem gegeben – zum Beispiel, wenn beim vorherigen Gegner eines Testspielgegners eine Infektion bekannt wurde. Den Bergsträßer Vereinen stellt Held ein gutes Zeugnis aus. „Sie sind größtenteils bemüht, das Hygienekonzept einzuhalten und den bestmöglichen Schutz zu bieten. Auf den Sportplätzen, auf denen ich war, haben sich die Vereine Gedanken gemacht“, erklärt Held, der sich auch als Schiedsrichter und Klassenleiter engagiert: „Von Vereinen außerhalb unseres Fußballkreises habe ich gehört, dass das Konzept anderswo nicht so gut eingehalten werde wie hier.“ Eine Einschränkung macht der 65-Jährige aber: „Bei Testspielen hält sich das Zuschaueraufkommen natürlich in Grenzen.“

Kreisfußballwart Reiner Held warnt vor Leichtsinn. © Nix

Lob gibt es auch für den Hessischen Fußball-Verband. „Der Verband hat dahingehend seine Hausaufgaben gemacht, dass er den Vereinen alle nötigen Informationen und Empfehlungen zukommen lassen hat – auch in Form von Seminarangeboten“, meint Held. Am Montag etwa findet ein HFV-Seminar zur Anwendung der Luca-App statt. Für die Anwendung zur digitalen Kontaktverfolgung hätten viele hiesige Vereine die Vorbereitung als eine Art Testphase genutzt. „Bei uns sind es bestimmt 75 Prozent der Vereine, die diese App schon haben“, schätzt der Kreisfußballwart.

Debatten wie im Profifußball, wo zurzeit über 2G- und 3G-Konzepte sowie Einschränkungen für Nichtgeimpfte diskutiert wird, erwartet Held auf Amateurebene nicht. Unter einer Inzidenz von 35 dürfen nach den aktuellen Vorgaben bis zu 1500 Zuschauer auf den Sportplatz. Bei einer Inzidenz zwischen 35 und 50 wird die Zuschauerzahl auf maximal 500 beschränkt. Ab einer Inzidenz über 50 sollen weitere Einschränkungen greifen. „Das wäre ein Bereich, der für die meisten Amateurspiele sowieso kein Problem darstellt“, weiß Held, der an die Vernunft aller Beteiligten appelliert: „So strikte Einlasskontrollen wie bei den Profis können wir nicht leisten.“

Mit „allen Beteiligten“ meint der Kreisfußballwart wirklich alle: Spieler, Trainer, Betreuer, Zuschauer, Schiedsrichter. „Alle müssen konsequent an einem Strang ziehen, um die Ansteckungsgefahr möglichst niedrig zu halten. Dass wir wieder Fußball spielen dürfen, ist kein Freibrief, leichtsinnig zu werden. Denn: Ganz ausschließen können wir nie etwas“, betont Held. Seinen größten Wunsch formuliert er so: „Dass wir eine anständige Runde über die Bühne bringen können, vielleicht gar nicht wieder stoppen müssen – und so etwas wie Normalität einkehrt.“

Wenig Verständnis hat Held derweil für Kritiker, die eine zu kurze Vorbereitungszeit bemängeln. „Normalerweise geht die Runde schon in der ersten Augustwoche los. Sehr viele Vereine sind seit acht bis zehn Wochen im Training, die ersten Testspiele fanden Ende Juni statt“, hält er dagegen. Der Kreisfußballwart sieht das Problem, dass fast ein Dreivierteljahr ohne Mannschaftssport verstrichen sei – was zwangsläufig die Verletzungsgefahr erhöhe. „Aber wenn ein Spieler nichts gemacht hat oder jetzt die Urlaubszeit nutzen will, können die Trainer das nicht dem Verband anlasten“, findet Held.