Biblis. Im Sommer 2022 hätte der türkische Sport- und Kulturverein Birlikspor Biblis seinen 30. Geburtstag gefeiert. Doch aus der Party wird nichts . „Wir machen dicht“, sagt Birlikspor-Vorsitzender Erdal Celik mit voller Überzeugung und kündigt den finalen Schritt der Vereinsgeschichte an. Zur Zeit ist er dabei, die nötigen Unterlagen zusammenzutragen, um die Abmeldung bei der Gemeinde Biblis oder dem Amtsgericht Darmstadt, in dem auch das Vereinsregister des Kreises Bergstraße hinterlegt ist, in die Wege zu leiten. „Ich werde mich noch einmal kurz mit unserem 2. Vorsitzenden Haci Uzer abstimmen, aber das sollte es gewesen sein“, sagt Celik.

Wer den 54-Jährigen kennt, der weiß, dass ihm dieser Schritt nicht leicht fällt. Mit sehr viel Herzblut hat er den Verein, „seinen“ SKV Birlikspor Biblis in den vergangenen Jahren praktisch in Alleinregie über Wasser gehalten. Nachdem Celik dem Vorstand im Jahr 2013 beitrat, versuchte er 2018, als er selbst überlastet war, die Vereinsgeschicke in andere Hände zu geben. Passiert ist aber nichts und da sein Name weiterhin bei der Behörde hinterlegt war, beschloss er, wieder selbst das Heft in die Hand zu nehmen und weiterzumachen.

Erinnerungen an Sabam Rüstem

Ein Überlebenskampf, den er nun verloren hat. „Einige Leute kamen zwar immer wieder zu einem Treffen in unserem Vereinsraum im Pfaffenaustadion zusammen. Doch das war mehr ein Kaffeeklatsch. Richtig für den Verein hat sich keiner mehr interessiert. Wer nun böse auf mich ist, der soll sich bei mir melden“, bedauert ein enttäuschter Celik.

Denkt er an die vielen schönen Jahre mit dem Club zurück, kommen ihm fast die Tränen. Kaum wurde der Verein 1992 gegründet, schloss Celik sich ihm nur ein Jahr später an und trug voller Stolz über viele Jahre hinweg das Birlikspor-Trikot. „Wir haben zusammen Fußball gespielt und immer viel Freude gehabt“, sagt er.

Ungefähr 15 Jahre befand sich Birliks Vereinsdomizil an den „Erlen“ am alten Bibliser Sportplatz im Osten der Gemeinde, ehe der Verein zu Ende der 2000er Jahre einen Raum im Pfaffenau-Stadion bezog. Auch viele Feste mit orientalischem Flair wurden von den türkischstämmigen Mitbürgern gefeiert und hierbei sogar die Riedhalle angemietet. „Den Erlös haben wir meist für einen guten Zweck gestiftet“, hebt Celik auch das soziale Bewusstsein hervor, das in und um den Verein vorherrschte. Unvergessen ist auch die Saison 2002/03, als Birlikspor Biblis mit Sabam Rüstem den besten Torjäger im Fußballkreis stellte.

Über viele Jahre hinweg war Birlikspor Biblis der Bergsträßer Fußballverein, der am längsten ununterbrochen in einer Klasse, nämlich der Kreisliga C spielte. Im Jahr 2010 folgte aber der bittere Abstieg. Drei Jahre später ging es für den Verein zwar wieder nach oben, aber nach der Saison 2013/14 stieg Birlikspor erneut absteig. Letztmalig gelang dem Verein in der Saison 2016/17 der Aufstieg in die Kreisliga C, in der sich die Bibliser immerhin zwei Jahre lang hielten.

Problem Mitfahrgelegenheiten

Das alles aber gehört nun der Vergangenheit an. Auch die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Biblis, bei der sich Celik noch einmal ganz herzlich für die jahrelange Unterstützung bedanken möchte.

Dabei wäre Birlikspor im September vergangenen Jahres gerne in die neue Fußballsaison gestartet, die jedoch coronabedingt abgebrochen wurde. Zwar musste ein personeller Aderlass verkraftet werden, doch letztlich hätten Trainer Juli Tela wohl genügend Spieler zur Verfügung gestanden, um die Runde zu bestreiten.

Was aber dem Verein letztlich zum Verhängnis wurde, war die mangelnde Anzahl von Fahrern, die die vielen nicht motorisierten Spieler aus Weinheim oder Hemsbach normalerweise zu Training oder Spiel chauffierten. Im August vergangenen Jahres, also noch vor Beginn der im September beginnenden Runde, meldete sich der Club vom Spielbetrieb ab. Nun muss Celik noch einen Schritt weiter gehen und das „Erlöschen“ des SKV aus dem Vereinsregister, wie es im nüchternen Beamtendeutsch heißt, zu beantragen.

Das am 8. März 2020 ausgetragene Spiel in der Kreisliga D Staffel II beim späteren Meister SC Olympia Lorsch II war somit das letzte in der Vereinsgeschichte. Dieses wurde immerhin siegreich gestaltet, denn das Tor des Tages beim damaligen 1:0-Erfolg erzielte Aytas Karakaya in der 19. Minute. hias