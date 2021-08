Birkenau zu stark für FVB

Ried. Auch nach dem zweiten Spiel in der Fußball-C-Liga steht der FV Biblis II ohne Punkt da. Am Mittwochabend unterlag die Bibliser A-Liga-Reserve dem VfL Birkenau II zu Hause mit 1:4 (0:2). Die „Zweite“ von Eintracht Bürstadt reist am Sonntag (15.30 Uhr) zum TSV Gadernheim.

Biblis – Birkenau II 1:4

In Minute fünf entschärfte FVB-Torwart Lukas Spindler einen Strafstoß von Benjamin Braun (5.). Die Hoffnung von Biblis’ Spielertrainer Sven Sauer, das 0:0 in die Pause zu retten, machte Felix Möck per Doppelpack zunichte (38./44.). Yannic Buchleiter (48.) und Philipp Wolk (56.) stellten auf 0:4. Biblis II wachte wie schon beim 1:2 in Ober-Abtsteinach zu spät auf. Kevin Gumbinger traf zum 1:4-Endstand (63.), Torsten Schnitzer und Romario Kronauer ließen gute Chancen liegen. „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft verdient verloren“, fand Sauer.

Gadernheim – Et. Bürstadt II

Gadernheims 1:9-Auftaktklatsche gegen Birkenau II am vergangenen Sonntag will Eintracht-Trainer Michael Wahlig nicht überbewerten. „Für mich ist das schon immer eine sehr heimstarke Mannschaft gewesen, die auf ihrem kleinen Platz über lange Bälle kommen kann“, sagt er. Wie beim 4:2-Heimsieg gegen die SG Fürth/Mitlechtern II muss der Coach improvisieren. Unter anderem fehlen Abwehrchef Daniele Caschetto (Urlaub), Stürmer Hakan Yazici (Oberschenkelzerrung) und Deniz Reiter, der bei der ersten Mannschaft eingeplant ist. cpa