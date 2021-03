Hüttenfeld. Jury Mai hatte die Verantwortlichen rechtzeitig informiert, dass er das Traineramt beim Fußball-B-Ligisten SG Hüttenfeld aus beruflichen Gründen niederlegen wolle. So befand sich die SGH einige Wochen auf intensiver Trainersuche. Nun aber steht Mais Nachfolger fest und der heißt Hans Scheidel. Dem Viernheimer eilt ein guter Ruf als Fußballer und Trainer voraus. Auch bei der SGH will er seine Vorstellung von offensiver Spielweise verankern, wie er im Interview verrät.

AdUnit urban-intext1

Herr Scheidel, wie kam es eigentlich dazu, dass sie ab der kommenden Saison die SG Hüttenfeld trainieren?

Hans Scheidel: Zeitungsleser wissen mehr. Und als ich davon Kenntnis nahm, dass die Hüttenfelder ab der kommenden Saison einen neuen Trainer suchen, war es für mich eine Kleinigkeit, Kontakt mit dem neuen Hüttenfelder Abteilungsleiter Ricardo Rodriguez aufzunehmen, denn er war in Viernheim schließlich für einige Jahre mein Nachbar.

Wie lief das erste Gespräch ab?

AdUnit urban-intext2

Scheidel: Als Trainer bin ich natürlich daran interessiert, dass mir ein gutes Spielermaterial zur Verfügung steht. Und als ich hörte, dass ein Großteil der Hüttenfelder Mannschaft zusammenbleibt, war ich von vornherein positiv gestimmt. Da mir zudem bekannt ist, dass die Kameradschaft in Hüttenfeld schon seit jeher stimmt, war es für mich eine Selbstverständlichkeit, der Vereinsführung meine Zusage zu geben.

Aber auch sportlich betrachtet soll die SG Hüttenfeld eine gute Rolle spielen. Wie könnte das konkret aussehen?

AdUnit urban-intext3

Scheidel: Wir wollen in der Kreisliga B eine gute Rolle spielen. Das reicht mir erst einmal für den Anfang. Bereits jetzt von einem Aufstieg in die Kreisliga A zu sprechen, wäre vermessen. Aber es geht mir nicht nur um das Erreichen eines sportlichen Ziels: Ich will meinen Spielern zeigen, wie man gut und richtig Fußball spielt. Dabei bevorzuge ich die offensive Spielweise und kann es nicht leiden, wenn nur dumm herumgebolzt wird.

AdUnit urban-intext4

Sie haben den Verantwortlichen angekündigt, dass sie möglicherweise Verstärkungen mitbringen. Steht da der eine oder andere Zugang möglicherweise schon fest?

Scheidel: Das ist der Fall. Neue Spieler rekrutiere ich dabei gerne aus meiner eigenen Familie. Mein Neffe Sebastian Scheidel wird beim Heidelberger Kreisligisten FC Rot auch aus familiären Gründen kürzertreten und ist für die SG Hüttenfeld eine richtige Verstärkung. Gleiches gilt für Jörg Scheidel, einen anderen Neffen von mir, der ebenso gut Fußball spielen kann. Zur unserer Familie zählt auch Max Heinze, der Stiefsohn meines Bruders. Von ihm liegt mir auch eine Zusage vor. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch weitere Spieler hinzubekommen werden, die in der nächsten Saison das grün-weiße Hüttenfelder Trikot tragen.

Der Trainer eines kleinen Dorfvereins verfügt nicht über einen breiten Stab oder ein Expertenteam für die Videoanalyse. Ist Ihnen bewusst, dass sie abseits vom Sportlichen möglicherweise auch im Umfeld des Vereins Hand anlegen müssen?

Scheidel: Das wird nicht ausbleiben. Dabei bin ich mir auch meiner Vorbildrolle bewusst. Ich kann meine Spieler nicht dazu auffordern, bei der Kerwe hinter der Theke zu stehen, wenn ich selbst mit Abwesenheit glänze. Im Übrigen ist es mir sehr wichtig, dass sich die Spieler mit dem Verein identifizieren und es zeugt von wahrem Sportgeist, sich auch mal nach einem verlorenen Spiel ins Vereinsheim zu setzen, um mit den treuen Fans des Vereins ein Bierchen zu trinken. Aber es liegt an uns selbst, wie stark oder schwach wir unser Umfeld gestalten. Spielen wir guten Fußball, können wir möglicherweise auch einige Helfer hinzugewinnen, die uns bei unserer täglichen Arbeit unterstützen.

Hüttenfeld liegt so nah an Viernheim. Da muss doch ein jeder Viernheimer Fußballfreund die Spielergebnisse der SGH Woche für Woche auf dem Radar haben?

Scheidel: Ganz so ist das vielleicht nicht. Ich selbst hatte ja bisher auch noch keinen engeren Bezug zur SG Hüttenfeld. Aber als ich im Mai 2019 beim letzten Hüttenfelder Spiel in der Kreisliga C gegen den TSV Gras-Ellenbach vor Ort war, habe ich beim 1:0-Erfolg und dem damit verbundenen Aufstieg miterleben dürfen, welche Begeisterung gerade in Hüttenfeld vorherrschen kann, wenn Erfolge erzielt werden. Auch das ist ein Grund, weswegen ich im Sommer sehr gerne das Traineramt in Hüttenfeld antrete. hias