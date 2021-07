Bibliserinnen in der Favoritenrolle

Ried. Erleichtert und gut gelaunt sind die Damen der ersten Mannschaft des TC Biblis aus dem ersten Rundenspieltag am vergangenen Sonntag gegangen. Nachdem das Team um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma von der Verbandsliga in die Gruppenliga gewechselt sind und auf eine Sechserformation umgestellt haben, holten die Gurkenstädterinnen am ersten Spieltag gegen GW Walldorf einen 6:3-Auswärtssieg.

Die Bibliserinnen stehen am Sonntag erneut vor einer Auswärtsfahrt. Dieses Mal reist der TCB-Sechser in die Hessenmetropole zum SC Frankfurt 80 II (ab 9 Uhr). Dass Thoma & Co in Frankfurt den nächsten Auswärtssieg eintüten können, ist nicht unwahrscheinlich, zumal der SC am ersten Spieltag sein Spiel gegen BW Wiesbaden glatt mit 0:9 verloren hat und vorerst auf dem letzten Platz der Gruppenliga steht.

TC Biblis II – TSV Pfungstadt

Ann-Kathrin Thoma, die Kapitänin des TC Biblis, tritt mit dem Gruppenliga-Team am Sonntag in Frankfurt an. © Berno Nix

Für das zweite Bibliser Damenteam endete der Rundenauftakt dagegen mit einem 3:3-Remis. In der Bezirksoberliga der Viererteams verpasste der Vierer um Kapitänin Franziska Gabriel gegen die SKG Stockstadt knapp den ersten Sieg.

Am Sonntag schlagen die Bibliserinnen erneut auf der heimischen Anlage auf, diesmal gastiert mit dem TSV Pfungstadt der Tabellenführer beim TCB II.

TC Bürstadt – BG Dieburg II

In der gleichen Bezirksoberligagruppe gelang dem Damenvierer des TC Bürstadt am vergangenen Sonntag beim 4:2 gegen Viktoria Urberach der erste Saisonerfolg. Auch am Sonntag haben die Bürstädterinnen Heimrecht. Mit BG Dieburg II kommt das Gruppenschlusslicht auf die Bürstädter Anlage (beide Spiele ab 9 Uhr).

Ein freies Wochenende kann hingegen der Damensechser der TG Bobstadt verbringen. Nach dem gelungenen Saisoneinstand bleiben die Bobstädter um Kapitänin Alexandra Landgraf spielfrei.

BR Erbach – TC Lampertheim

In der Bezirksligagruppe der Viererteams muss das Damenquartett des TC Lampertheim bei BR Erbach antreten (ab 9 Uhr). Genau wie der Lampertheimer Vierer startete auch Erbach mit einem Sieg in die neue Bezirksliga-Saison. Während der TCL gegen den TC Rodau mit 5:1 gewann, besiegte Erbach den TC 75 Groß-Bieberau mit 4:2 und steht damit in der Tabelle knapp hinter den Lampertheimerinnen.