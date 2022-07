Bibliser „Zweite“ feiert Meisterschaft

Ried. Für die Tennisteams des TC Biblis verlief der vorletzte Spieltag der Medenrunde enorm erfolgreich. Während der Damensechser mit einem Auswärtssieg gegen den TC Heppenheim den Klassenerhalt perfekt machte, verteidigte der Bezirksoberliga-Damenvierer den Platz an der Sonne und konnte die Meisterschaft und den Aufstieg feiern. Auch für den Herrensechser in der Bezirksliga lief es gut, das Sextett aus der Gurkenstadt gewann das Lokalderby gegen den TC Hofheim.

TC Heppenheim – TC Biblis 6:3

„Wir sind glücklich und erleichtert, dass wir unser Saisonziel vorzeitig erreicht haben und auch im nächsten Jahr in der Gruppenliga spielen können“, freute sich Ann-Kathrin Thoma, Kapitänin beim Bibliser Gruppenliga-Sechser, nach dem Erfolg in Heppenheim. In den Einzeln brachten Thoma, Fabienne Jobst, Nina Hofmann und Michelle Fetsch ihre Spiele durch und sorgten für eine komfortable 4:2-Führung. Anschließend gewann das TCB-Team zwei der drei Doppel und machte den vierten Saisonsieg perfekt.

TC Nauheim II – TC Biblis II 1:5

Große Freude herrschte auch beim zweiten Bibliser Damenteam. In der Bezirksoberliga der Vierer-Mannschaften gewann das Quartett um Kapitänin Leonie Münzenberger souverän mit 5:1 und kann damit vorzeitig die Meisterschaft feiern. Bis auf Danjana Luisa Schneider, die ihr Einzel abgeben musste, kamen alle TCB-Damen gut durch die Spiele und gewannen in je zwei Sätzen. Auch in den Doppeln waren die Bibliserinnen überlegen, am Ende gingen beide Partien an Münzenberger & Co.

TC Bürstadt – TC Lampertheim 2:4

„Leider haben wir dieses sehr enge Derby knapp verloren. Mit etwas Glück hätte ich in meinem Einzel das Champions-Tiebreak gewinnen und damit zumindest das Remis retten können. So müssen wir am letzten Spieltag unbedingt gewinnen, sonst wird es mit dem Klassenerhalt wohl nichts mehr“, ärgerte sich Bürstadts Kapitän Krystof Benes nach der Niederlage gegen den TC Lampertheim. Allerdings konnte Benes doch auch Positives berichten. So gewann Christian Walter nach einjähriger Verletzungspause sein erstes Spiel.

TC Biblis – TC Hofheim 8:1

Durch einen souveränen 8:1-Derbysieg über den TC Hofheim kletterte der erste Herrensechser des TC Biblis auf den dritten Rang in der Bezirksliga. In den Einzeln gab lediglich Julian Handbauer sein Spiel ab, alle anderen Spiele blieben beim TCB. „Es gab zwar zwei, drei enge Situationen, aber die haben wir gut gemeistert. Wir sind froh, gegen die Hofheimer unsere weiße Weste verteidigt zu haben und wollen nun den dritten Platz sichern. Das wäre für uns ein Super-Saisonergebnis“, sagte Kapitän Max Schneider. rago