Bibliser Damen landen Pflichtsieg

Ried. Für den Gruppenliga-Sechser des TC Biblis läuft es auch nach der Sommerpause nach Plan. Das Sextett um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma siegte in der hessischen Landeshauptstadt souverän und bleibt damit in Tuchfühlung zum ersten Tabellenplatz. Auch für die zweite Bibliser Garnitur verlief der Restrundenauftakt erfolgreich. Gegen Viktoria Urberach gewann das Bezirksoberliga-Quartett mit 5:1, das Spitzenspiel zwischen dem TC Bürstadt und dem TSV Pfungstadt wurde wetterbedingt abgesagt, genau wie das Bezirksligaspiel TAV Eppertshausen gegen den Damensechser der TG Bobstadt. Überrascht hat dafür das Damen-Quartett des TC Lampertheim. Beim Heimspiel gegen Bezirksliga-Primus TC Heppenheim II erkämpfte sich der TCL ein Unentschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

BTC GW Wiesbaden – TC Biblis 2:7

Auch wenn das Wetter sich nicht von der besten Seite zeigte, hatte der Gruppenliga-Sechser des TC Biblis beim Auswärtsspiel gegen Wiesbaden viel Spaß. Mit 7:2 gewann die Truppe um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma in der hessischen Landeshauptstadt und bleibt damit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. „Wir sind alle zufrieden, das war wieder mal eine geschlossene Mannschaftsleistung. Gerade nach der langen Pause war das wichtig, vor allem die Doppel haben richtig gut geklappt“, freute sich Thoma.

Bereits in den Einzeln waren die Bibliserinnen überlegen. Ann-Kathrin Thoma, Celine Jobst, Noelle Volk und Michelle Fetsch brachten ihre Einzel souverän in je zwei Sätzen durch, lediglich Fabienne Jobst und Paula Rauch mussten ihre Matches abgeben. Mit der beruhigenden 4:2-Führung im Rücken ließ das TCB-Sextett in den Doppeln nichts mehr anbrennen. In allen drei Spielen dominierten die Bibliserinnen und gewannen nach jeweils zwei Sätzen.

Viktoria Urberach – TC Biblis II 1:5

Auch der Bezirksoberliga-Vierer des TC Biblis feierte einen Sieg. In Urberach bezwang das Quartett um Kapitänin Franziska Gabriel den direkten Tabellennachbarn und hat damit den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In den Einzeln verlor lediglich Franziska Gabriel ihr Spiel, auf der zweiten Position erkämpfte sich Leonie Münzenberger ihren Sieg nach gewonnenem Champions-Tiebreak. Selina Schmitt und Theresa Ritzert gewannen problemlos in je zwei Sätzen. In den anschließenden Doppelpartien ließen die Gurkenstädterinnen ihren Gegnerinnen keine Chance und siegten in jeweils zwei Sätzen.

TC Lampertheim – Heppenh. II 3:3

In der Bezirksligagruppe der Vierer-Teams erkämpfte sich der TC Lampertheim beim Heimspiel gegen Tabellenführer TC Heppenheim II ein Remis.

Allsija Hercegovac und Johanna Schäfer brachten ihre Einzel souverän durch. Richtig spannend ging es in den Doppelspielen zu. Während das TCL-Duo Johanna Schäfer/Franziska Seelinger ihr Spiel nach einem 9:11 im Champions-Tiebreak abgeben mussten, setzten sich Sarah Engelhardt und Leonie Strauß durch einen 10:5-Champions-Tiebreak-Sieg durch und sicherten damit das 3:3-Unentschieden. rago