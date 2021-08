Bibliser Damen in der Pflicht

Ried. Am Sonntag endet für die Tennis-Damen die zweimonatige Sommerpause und die Medenrunde wird fortgesetzt. Dabei könnte es sowohl in der Kreisoberliga als auch in der Bezirksliga bereits zu einigen Vorentscheidungen kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gruppenliga

BTC GW Wiesbaden – TC Biblis (9 Uhr): Für das Gruppenliga-Team des TC Biblis hätte es vor der Saisonunterbrechung eigentlich kaum besser laufen können. Der Damensechser um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma konnte die ersten drei Medenrundenspiele gewinnen und steht knapp hinter Spitzenreiter BW Wiesbaden punktgleich auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im ersten Spiel nach der Sommerpause steht für Thoma & Co eine Auswärtsfahrt in die hessische Landeshauptstadt, zum derzeitigen Ligaschlusslicht BTC GW Wiesbaden, an. Kapitänin Thoma hofft auf einen Sieg: „Auch wenn man einen Gegner nie unterschätzen sollte, fahren wir als Favorit nach Wiesbaden. Unsere Mannschaft ist komplett, alle sind fit. Wir wollen unsere weiße Weste behalten und das Rennen um den Aufstieg weiter spannend halten.“

Bezirksoberliga

TC Bürstadt – TSV Pfungstadt, Viktoria Urberach – TC Biblis II (beide 9 Uhr): In der Bezirksoberliga-Gruppe der Viererteams steht am Sonntag möglicherweise eine Vorentscheidung im Kampf um die Gruppenmeisterschaft an. Das Damenquartett des TC Bürstadt (2.) empfängt mit dem TSV Pfungstadt den aktuellen Tabellenführer zum Spitzenspiel. Da beide Teams mit jeweils zwei Siegen und einem Unentschieden punktgleich sind, könnten die Bürstädterinnen bei einem Heimsieg den Platz an der Sonne übernehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Außerdem könnte die zweite Damenmannschaft des TC Biblis, derzeit auf dem fünften Platz, bei einem Auswärtssieg gegen den direkten Tabellennachbarn Viktoria Urberach (6.) einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und sich in der Tabelle verbessern.

Bezirksliga

TAV Eppertshausen – TG Bobstadt, TC Lampertheim – TC Heppenheim II (beide 9 Uhr): Auch für den Damensechser der TG Bobstadt beginnt am Sonntag die spannende Saisonphase, in der die Entscheidungen anstehen. Vor der Sommerpause gewann das Sextett um Mannschaftsführerin Alexandra Landgraf alle drei Partien und ging mit der Tabellenführung im Rücken in den Urlaub.

Gelingt Landgraf & Co am Sonntag in Eppertshausen der vierte Saisonsieg, würde man einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg auf Abstand halten.

In der Gruppe der Viererteams steht den Bezirksliga-Damen des TC Lampertheim indes ein schweres Heimspiel bevor, denn mit dem TC Heppenheim II empfängt der aktuelle Gruppenvierte den noch ungeschlagenen Ligaprimus. rago

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3