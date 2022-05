Bibliser Damen halten gut mit

Ried. In der Tennis-Gruppenliga musste der Damensechser des TC Biblis die zweite Saison-Niederlage einstecken. Besser lief es dagegen für das Bibliser Bezirksoberliga-Quartett, das nach einem 5:1 gegen den TC Ober-Roden II die Tabellenspitze übernahm. Außerdem fuhr der TC Bürstadt den ersten Saisonsieg ein, die TG Bobstadt bleibt dagegen nach einer Heimniederlage im Tabellenkeller der Bezirksoberliga der Sechserteams stecken. In der Bezirksliga erkämpfte sich der Damenvierer des TC Lampertheim ein Unentschieden.

TC Olympia Lorsch – TC Biblis 6:3

Trotz der Niederlage in der Klosterstadt war das Bibliser Gruppenliga-Team von schlechter Stimmung weit entfernt. „Uns war klar, dass wir es in Lorsch sehr schwer haben würden. Trotzdem haben wir ganz gut mitgehalten und haben eine gute Leistung gebracht. Unser Ziel war, möglichst viele Punkte zu holen und das haben wir eigentlich auch geschafft. Lorsch ist in unserer Gruppe die stärkste Mannschaft, ich rechne damit, dass sie am Ende aufsteigen werden“, resümierte Ann-Kathrin Thoma, Kapitänin beim Bibliser Gruppenliga-Sechser.

In den Einzeln hielten die Siege von Noelle Volk und Nina Hofmann die Bibliserinnen im Spiel. Thoma: „Sie haben beide super gespielt. Vor allem Noelle Volk hat stark gekämpft und ihren Punkt dann im Champions-Tiebreak gesichert. An den Positionen eins und drei waren die Lorscherinnen enorm stark besetzt, da hatten wir keine Chance.“ Auch im Doppel war Noelle Volk erfolgreich. Gemeinsam mit Michelle Fetsch setzte sie sich im Champions-Tiebreak mit 10:8 durch und holte damit den dritten Bibliser Punkt, der die Gesamtniederlage jedoch nicht mehr verhindern konnte.

TC Biblis II – TC Ober-Roden II 5:1 Messeler TC – TC Bürstadt 4:2 TG Bobstadt – TCB Darmstadt 2:7

In der Bezirksoberliga der Viererteams konnten beide Teams aus dem Ried Siege verbuchen. Während die Bibliserinnen nach dem 5:1-Heimsieg gegen Gruppenschlusslicht TC Ober-Roden II die Tabellenspitze übernehmen konnten, gelang dem Damenteam des TC Bürstadt beim Messeler TC der erste Sieg in diesem Jahr.

In Biblis gewannen Leonie Münzenberger, Selina Schmitt und Alisija Hercegova ihre Einzel, Theresa Ritzert unterlag erst im Champions-Tiebreak. Auch in den Doppeln spielten die Bibliserinnen stark und gewannen beide Spiele.

Beim Auswärtsspiel in Messel fiel die Entscheidung zugunsten der Bürstädterinnen nach ausgeglichenen Einzeln in den Doppelpartien, die die das TCB-Quartett beide gewann.

Dagegen kassierte die TG Bobstadt in der Bezirksoberliga der Sechserteams die dritte Niederlage in diesem Jahr. Die einzigen Punkte holten Sophie Ihnofeld und Mira Schembs in den Einzeln.

TC Lamperth. –- SG Arheilgen II 3:3

„Es war sehr knapp, leider haben wir den dritten Sieg verpasst. Letztlich waren wir aber froh, überhaupt genug Leute zusammenbekommen zu haben“, kommentierte Sarah Engelhardt vom TC Lampertheim die Punkteteilung gegen die SGA. Das Remis sicherten die Punkte von Sarah Engelhardt und Amelie Groß sowie das Doppel Carlotta Wolf/Amelie Groß. rago